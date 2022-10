Chém người trước cổng bệnh viện, nhóm côn đồ đất Cảng sa lưới

Sau khi chém bị thương anh H trước cổng bệnh viện, cả 4 đối tượng đã tẩu thoát.

Các đối tượng Tuấn Anh, Đại, Trung và Lâm

Ngày 12/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lâm (SN 1990, trú Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) - đối tượng bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 14h ngày 16/6, tại cổng Bệnh viện Mắt Hải Phòng có địa chỉ tại quận Lê Chân, anh N.V.H (SN 1981, ở Lê Chân) bị một nhóm nam giới đi xe máy dùng hung khí chém gây thương tích, khiến anh H phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích nói trên để điều tra. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã xác định 4 đối tượng gồm Vũ Tuấn Anh (SN 1993); Phạm Văn Đại (SN 1994); Nguyễn Văn Trung (SN 1995) và Nguyễn Văn Lâm đã tham gia chém gây thương tích cho anh H.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Anh, Phạm Văn Đại và Nguyễn Văn Trung vê hành vi Cố ý gây thương tích. Đối với Nguyễn Văn Lâm, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, ngày 6/10, Lâm đã bị cơ quan công an bắt giữ trong quá trình lẩn trốn.

