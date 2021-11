Chém gục người đàn ông, nam thanh niên cướp xe máy trốn lên núi

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 22:12 PM (GMT+7)

Khi đang ở nhà riêng, Hiền bất ngờ xông tới dùng dao chém gục anh T.

Đặng Phụ Hiền tại trụ sở công an.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ Đặng Phụ Hiền (33 tuổi, ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 25/11, anh T.V.T (41 tuổi, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đến nhà Hiền ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Tại đây, Hiền bất ngờ xông tới dùng dao chém 2 nhát khiến anh T. gục tại chỗ.

Gây án xong, Hiền cướp xe máy của anh T. rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Về phần anh T. bị trọng thương nhưng may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Sự việc nhanh chóng được báo tin đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với phòng PC02 đã triển khai lực lượng truy bắt Đặng Phụ Hiền để điều tra, làm rõ vụ án.

Đến 13h chiều 26/11, lực lượng công an đã bắt giữ Hiền khi đối tượng đang lẩn trốn trên núi thuộc thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình.

Nguồn: http://danviet.vn/chem-guc-nguoi-dan-ong-nam-thanh-nien-cuop-xe-may-tron-len-nui-502021261122133...Nguồn: http://danviet.vn/chem-guc-nguoi-dan-ong-nam-thanh-nien-cuop-xe-may-tron-len-nui-502021261122133550.htm