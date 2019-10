Cháu rủ cậu mang dao đi "thanh toán", chém 2 người trọng thương

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 08:53 AM (GMT+7)

Do có mâu thuẫn xích mích, Nguyễn Hữu Nam đã rủ cậu của mình là Đinh Văn Điệp đi đánh nhau với một nhóm đối tượng khác tại khu vực đường Trần Đăng Ninh, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và chém 2 người trọng thương.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 17/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1989) và Đinh Văn Điệp (sinh năm 1979, cùng trú tại phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

2 đối tượng Nguyễn Hữu Nam và Đinh Văn Điệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: CALS

Trước đó ngày 8/10, do có mâu thuẫn xích mích, Nguyễn Hữu Nam đã rủ cậu của mình là Đinh Văn Điệp đi đánh nhau với một nhóm đối tượng khác tại khu vực đường Trần Đăng Ninh, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn. Khi đi, Nam cầm theo 4 con dao sắc nhọn.

Quá trình đánh nhau xô xát với nhóm đối tượng, 2 người bị chém trúng dẫn đến thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an TP.Lạng Sơn đã tiến hành điều tra xác minh, bắt giữ 2 đối tượng Nam và Điệp để điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những đối tượng liên quan.