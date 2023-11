Chặt ngón tay chủ thầu công trình để đòi tiền thi công

Chiều muộn 22/11, TAND huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng Dũng, Mai Hồng Lam, Huỳnh Văn Vương, Lê Thị Thu về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dũng và Mai Hồng Lam cùng 7 năm 10 tháng tù, Huỳnh Văn Vương 7 năm 6 tháng tù, Lê Thị Thu 5 năm 6 tháng tù về 2 tội danh trên.

Các bị cáo đang nghe TAND huyện Hóc Môn tuyên án.

Cáo trạng nêu, Lam và Dũng nhận thi công công trình cho anh Trần Văn Hoàng. Công trình này anh Hoàng nhận thi công cho anh Dương Hoàng Minh.

Công trình hoàn tất, nhưng anh Hoàng không trả tiền và bỏ trốn. Dũng nhờ anh Minh liên lạc với anh Hoàng và hẹn đến công trình đang xây dựng tại phường 3, quận Gò Vấp để giải quyết.

Khoảng 23h tối18/1/2023, anh Hoàng đến điểm hẹn thì bị Vương bắt giữ, nhốt lại trong công trình. Biết Hoàng cũng nợ tiền của Mai Hồng Lam nên Dũng gọi điện báo cho Lam biết. Lát sau, Lam chở Lê Thị Thu (sống chung như vợ chồng với Lam) đến. Khi thấy Hoàng, Thu cầm cây sắt mang theo đánh lên đầu và lưng của anh Hoàng.

Sau đó cả nhóm đưa nạn nhân về nhà của Thu ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để tiếp tục giữ và đòi nợ. Tại đây, cả nhóm ép anh Hoàng liên lạc cho người nhà để trả nợ nhưng gia đình không có tiền. Dũng và Vương bắt anh Hoàng ký giấy xác nhận nợ (nợ Dũng 9,2 triệu đồng, nợ Lam 20 triệu đồng) và hẹn 19h hôm sau phải trả tiền.

Gần đến giờ hẹn trả nhưng anh Hoàng vẫn chưa có tiền nên Dũng lấy dao, thớt lên và nói nếu anh Hoàng không trả nợ sẽ chặt ngón tay.

Nói là làm, Dũng chặt đứt ngón trỏ bàn tay trái của anh Hoàng và thông báo không lấy tiền rồi bỏ đi. Lam ở lại lau chùi và gọi điện thoại cho gia đình anh Hoàng yêu cầu chuyển tiền để điều trị vết thương vì bị chặt ngón tay.

Sau đó, gia đình anh Hoàng đã chuyển 6 triệu đồng cho Lam nhưng Lam không đưa anh Hoàng đi bệnh viện mà tiếp tục giữ anh Hoàng tại nhà để buộc trả số tiền còn thiếu.

Đến sáng 20/1/2023, lợi dụng sơ hở, anh Hoàng gửi định vị và yêu cầu người nhà đến Công an trình báo. Buổi trưa cùng ngày, Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang Lam, Thu đang giữ anh Hoàng tại nhà. Sau đó, Vương, Dũng cũng đến Công an xã Bà Điểm đầu thú.

