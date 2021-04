Chặn ôtô trên Quốc lộ 1, bắt kẻ vận chuyển gần 230 kg ma túy

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 19:41 PM (GMT+7)

Dùng xe ôtô vận chuyển gần 230 kg ma túy, một đối tượng đã bị lực lương chức năng bắt giữ tại trạm thu phí Hoàng Mai, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Chiều 3-4, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng Công an Nghệ An đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, qua quá trình trinh sát, theo dõi, lực lượng đánh án đã chặn bắt một xe ôtô tại trạm thu phí Hoàng Mai, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Gần 1 tấn ma túy đá các đối tượng bở lại khi bị công an truy bắt tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vào tháng 4-2019. Ảnh: Q.Lưu

Khám xét tại chỗ, các trinh sát thu giữ 227 kg ma túy các loại cùng các tang vật liên quan. Tài xế chưa rõ danh tính đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Trước đó, vào tháng 4-2019, sau nhiều ngày điều tra, mật phục, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn. Khi phát hiện bị truy bắt, nhóm đối tượng này vứt 24 bao tải đựng gần 1 tấn ma túy đá xuống vệ đường tại cánh đồng muối ở xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, 3 đối tượng liên quan đã bị các trinh sát bắt giữ ngay sau đó.

