Chân dung tên trộm “có duyên” với số 17

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 09:08 AM (GMT+7)

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Quang Phương (1992, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

“Đánh quả” vì lỡ chuyến bay

Trước đó, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh Nguyễn Thanh Tuất (1995, trú xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành) về việc: Trưa 17-5, anh Tuất phát hiện bị mất trộm tài sản tại nhà anh Tuất (nhà nghỉ Thanh Dung, thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa) gồm 1 laptop hiệu Sony Vaio (giá 25 triệu đồng), 1 đồng hồ đeo tay hiệu casio (giá 1,9 triệu đồng), 1,5 chỉ vàng (trị giá khoảng 7,5 triệu đồng) và 1 túi xách bằng da trị giá khoảng 600 ngàn đồng. Tổng tài sản anh Tuất bị mất trộm khoảng 35 triệu đồng. Điều đáng nói, anh Tuất còn trình báo thêm đúng một tháng trước đó (ngày 17-4), kẻ gian cũng đột nhập vào nhà nghỉ Thanh Dung lấy trộm tài sản gồm: 30 triệu đồng, 10 chỉ vàng.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Phương, đồng thời tiến hàng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, qua đó thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Nhà nghỉ Thanh Dung, nơi Phương đến trộm 2 lần.

Tại Cơ quan điều tra, Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại nhà nghỉ Thanh Dung vào các ngày 17-4-2021 và 17-5-2021. Theo Phương khai nhận, sáng 17-4-2021, Phương đón xe buýt từ TP Tam Kỳ đi vào Sân bay Chu Lai để bay đi TPHCM. Khi xe buýt đến ngã ba QL1A và đường ĐT620 (thuộc thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa) thì Phương phát hiện bị nhầm lịch bay nên xuống xe buýt. Sau đó, Phương đi vào cổng sau của nhà nghỉ Thanh Dung thuê phòng nghỉ để ngày mai lên máy bay.

Phương vào nhà nghỉ lấy phòng rồi lên tắm rửa, nằm nghỉ khoảng 30 phút. Sau đó, Phương ra khỏi phòng và đi bộ lên tầng 4 của nhà nghỉ để hóng mát. Khi Phương đi đến trước phòng ngủ của anh Nguyễn Thanh Tuất thì phát hiện cửa sổ phòng ngủ không khóa nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản. Phương trèo qua cầu thang thoát hiểm rồi trèo qua cửa sổ để vào trong phòng. Tại đây, Phương kéo ngăn kéo của tủ quần áo thì phát hiện một bao ni-lông, Phương mở bao ra xem thì thấy bên trong có một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn đồng; bên cạnh có một chiếc hộp hình tròn màu đỏ, bên trong có nhiều trang sức bằng vàng. Phương lấy xấp tiền và tất cả số trang sức trèo ra lại khỏi phòng theo lối cửa sổ, đi bộ xuống lại phòng mà Phương đã thuê. Sau đó, Phương xuống trả phòng, đón xe khách về lại nhà ở Phú Ninh.

Đến sáng 18-4, Phương mang số tiền và trang sức nói trên xuống TP Tam Kỳ để bán. Phương bán hết số trang sức đã lấy trộm tại nhà nghỉ Thanh Dung được 40 triệu đồng, cộng với số tiền mặt 23 triệu đồng lấy trộm được, Phương đến Phòng giao dịch một ngân hàng ở TP Tam Kỳ để nộp vào tài khoản cá nhân của mình...

Tên trộm liều lĩnh

Đúng một tháng sau, ngày 17-5, Tạ Quang Phương chạy xe máy BKS 92L1-258.19 từ nhà vào lại nhà nghỉ Thanh Dung thuê phòng. Phương lên phòng tắm rửa, giặt đồ và đem lên tầng 4 của nhà nghỉ để tìm chỗ phơi. Lúc này, Phương thấy phòng ngủ đã từng đột nhập trộm tài sản (vào ngày 17-4) đang đóng cửa, Phương gõ cửa để mượn móc phơi đồ nhưng không có ai nên Phương nảy sinh ý định vào khoắng tài sản tiếp.

Phương đi lại khu vực cầu thang bộ tầng 4 lấy chiếc nạy đinh phá khóa cửa phòng rồi đột nhập, trộm 1 laptop, 1 chiếc đồng hồ đeo tay và 1 chiếc nhẫn bằng vàng cùng chiếc túi xách bằng da. Sau đó, Phương ra khỏi phòng, khóa cửa lại và xách theo thùng sơn đựng những tài sản vừa lấy trộm được xuống lại phòng 102 mà Phương thuê. Sau khi về lại phòng thuê, Phương lấy hết các tài sản vừa trộm được bỏ vào ba-lô rồi xuống trả phòng ra về. Phương chạy xe về lại nhà giấu số tài sản trộm được và đến chiều 20-5, Phương mang nhẫn vàng đi bán được 7,5 triệu đồng.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương và tiến hàng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Tạ Quang Phương.

Nguồn: http://cadn.com.vn/news/61_245341_chan-dung-ten-trom-co-duyen-voi-so-17.aspxNguồn: http://cadn.com.vn/news/61_245341_chan-dung-ten-trom-co-duyen-voi-so-17.aspx