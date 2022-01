Chân dung ông trùm cầm đầu group gái bán dâm gắn mác nhân viên văn phòng

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an cũng làm rõ nhân thân của đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm là Nguyễn Trung Kiên.

Nguyễn Trung Kiên là thành viên của các group đồi trụy trên mạng xã hội và cũng là đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm qua ứng dụng Telegram.

Liên quan đến vụ group “trụy lạc” có gái bán dâm gắn mác nhân viên văn phòng, ngày 22/1, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội); Bùi Anh Quân (21 tuổi, tạm trú ở Hà Nội) và Phạm Sỹ An (21 tuổi, trú Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Một cán bộ điều tra Công an quận Hà Đông cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an cũng làm rõ nhân thân của đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm này là Nguyễn Trung Kiên. Kiên chưa có tiền án, tiền sự và cũng không có công ăn, việc làm ổn định.

“Kiên từng tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành công nghệ thông tin và thông thạo máy tính cũng như các thủ thuật trên internet. Sau khi ly hôn vợ, Kiên sống một mình và bắt đầu lang thang trên mạng internet, là thành viên của các group nội dung đồi trụy trên mạng xã hội”, vị cán bộ này cho hay.

Trong quá trình lang thang trên các group đồi trụy, Kiên gặp và quen biết Bùi Anh Quân, cũng là một đối tượng không có công việc, đang thuê trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Hai đối tượng nhanh chóng trở nên thân thiết và nảy sinh ý tưởng lập nên các group “trụy lạc”, lôi kéo các gái bán dâm tham gia vào đường dây môi giới mại dâm của mình.

“Về phần Phạm Sỹ An đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội và cùng ở trọ với Quân. Tuy nhiên, nhận thức, hiểu biết về pháp luật của đối tượng cũng rất hạn chế. Đứng trước dụ hoặc của những lợi nhuận bất chính, An đã tham gia vào đường dây môi giới mại dâm của Quân và Kiên, đồng thời đóng vai trò tìm kiếm gái bán dâm để lôi kéo vào đường dây này”, vị cán bộ này thông tin.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 7/2021, Quân và Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram để môi giới giữa Baby và Daddy trên mạng Internet.

Theo thỏa thuận, Quân tìm Baby có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm, và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, Baby phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên, để mỗi đối tượng chia nhau 15%.

Công việc của Kiên là liên hệ với các Baby để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram.

Ngoài các hoạt động trên nhóm Telegram này, Bùi Anh Quân còn quản lý nhiều nhóm với hơn 700 bài đăng liên quan đến Baby. Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với Baby do An tìm được.

Để khai thác nguồn Baby, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các Baby tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên.

Qua khoảng gần 1 năm hoạt động, đường dây mại dâm của các đối tượng đã bị Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an phát hiện, triệt phá. Thời điểm bị bắt giữ, đường dây mại dâm này có 7 Baby phân bố tại các quận nội thành Hà Nội.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An.

