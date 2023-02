Chân dung hung thủ đánh chết vợ và chị vợ ở Lâm Đồng

Chiều 27-2, người thân đã làm lễ tang cho bà Ma H. (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) và chị gái là bà Pơ Jum Nai Đ. (50 tuổi) bị Nay Y Tá (40 tuổi, chồng của bà H.) sát hại vào chiều 26-2.

Đối tượng Nay Y Tá - nghi can đánh chết vợ và chị vợ - tại cơ quan công an

Theo chị N. (em nạn nhân ), chị H. là giáo viên cấp 2 trên địa bàn huyện Đơn Dương lấy Nay Y Tá đã có 2 con nhỏ. Theo phong tục thì Nay Y Tá từ Phú Yên lên ở rể nhà vợ.

Chiều 26-2, người dân ở khu vực trại của gia đình chị H. nghe có to tiếng, nhưng ai cũng nghĩ 2 vợ chồng lại cãi nhau như thường ngày. Lúc đến xem thì thấy Nay Y Tá cầm khúc gỗ rượt đánh bà Pơ Jum Nai Đ. ra tới đường. Cuộc sống vợ chồng của chị gái H. thường xuyên cãi nhau do Nay Y Tá thường chửi bới, đánh đập. Cha mẹ và anh chị em trong gia đình đã nhiều lần tới nói chuyện, khuyên can còn bị Nay Y Tá quát mắng.

Đám tang của 2 chị em trong gia đình ở xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng - ảnh: CTV

Còn theo hàng xóm, dân tộc K’Ho rất coi trọng tình cảm gia đình, tình cảm hàng xóm, nên hàng xóm hay tránh né Nay Y Tá vì người này thường xuyên đánh vợ.

Ngoài 2 nạn nhân đã tử vong, ông Ya T. (73 tuổi, là cha vợ) và bà Ka N. (70 tuổi, là mẹ vợ) bị đánh trọng thương. Hai người này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bị thương nặng, chấn thương sọ não, hôn mê đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Khoa Ngoại thần kinh.

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nay Y Tá, phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, điều tra vụ án.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chan-dung-hung-thu-danh-chet-vo-va-chi-vo-o-lam-dong-20230227181629961.htm