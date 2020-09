Chân dung "hot girl" bánh mướt, chủ đường dây lô đề trăm tỷ mới xộ khám

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 09:29 AM (GMT+7)

Là chủ đường dây lô đề khủng ở Nghệ An, tuy nhiên, hằng ngày vợ chồng Phan Thị Trang (SN 1989, trú khối 6, phường Đội Cung) vẫn thức khuya dậy sớm để bán bánh mướt. Đây chính là bình phong hòng che đậy hoạt động giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày của đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 đối tượng, chứng minh số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 126 tỷ đồng.

Chân dung hot girl Phan Thị Trang cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 6, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn phường Đội Cung, TP.Vinh có biểu hiện tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề với quy mô lớn nên đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (SN 1989, trú tại khối 6, phường Đội Cung, TP.Vinh). Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP.Vinh và các huyện lân cận. Hằng ngày, những đại lý cấp 1 này nhận bảng lô đề từ các con bạc khắp nơi trên địa bàn Nghệ An rồi chuyển cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

Sau hơn 2 tháng tiến hành điều tra đồng bộ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 28/8, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi công tác, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi đánh bạc, tất cả các đối tượng đều thường trú tại TP.Vinh.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ số tiền giao dịch từ ngày 1/8 - 27/8 của đường dây đánh bạc do Phan Thị Trang cầm đầu là 126 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này giao dịch với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng.

Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Để theo dõi và bắt được đường dây đánh bạc này của Trang là cả một quá trình điều tra công phu. Hằng ngày, dù là chủ một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề khủng nhưng Trang và chồng vẫn thức khuya dậy sớm, bán bánh mướt ở gần nhà. Cuộc sống của Trang bình thường, giản dị như bao người lao động khác. Đây là bình phong để Trang dễ dàng cầm đầu đường dây lô đề mà không bị công an phát hiện".

"Sau khi bán bánh mướt xong, buổi chiều Trang cùng đệ tử đi thu các bảng lô đề ở những đại lý quen biết; đồng thời ở nhà nhận các bảng lô đề giao dịch từ các đại lý cấp 1. Mỗi ngày Trang giao dịch hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng bằng hình thức ghi lô đề. Khi có khách hàng đánh với số lượng tiền lớn, Trang cân đối lượng tiền thắng thua giữa các bảng để nhận hay chuyển cho một chủ khác. Cứ như vậy đường dây đánh bạc của Trang hoạt động rất nhiều năm qua mà không bị phát hiện", điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm.

Được biết, ngày 5/9 vừa qua Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng này, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây này.

