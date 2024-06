Chặn đánh bạn học tử vong, 4 đối tượng tuổi 17 bị bắt về tội giết người

Chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Võ Gia Bảo (SN 2007, trú ở phố Lê Thành Phương, phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên), Hồ Ngọc Hiền (SN 2007, trú ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên), Nguyễn Bảo Khương (SN 2007, trú ở hẻm 7 Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa) và Lê Hữu Tài (SN 2007, trú ở thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên).

4 học viên tuổi 17 đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.

Kết quả điều tra bước đầu cho biết, do mâu thuẫn trong khi học môn giáo dục quốc phòng tại một trường trung cấp chuyên nghiệp ở TP Tuy Hòa, chiều 31/5, Võ Gia Bảo rủ 13 người bạn đồng niên lùng đánh Nguyễn Văn Triết (SN 2006, trú ở thôn Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa); trong số đó có Hiền, Khương và Tài.

Khi phát hiện “đối thủ” đang ngồi trên xe máy do người bạn là Hồ Thái (SN 2006, trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An) điều khiển, chạy trên đường Trần Phú, phường 5, TP Tuy Hòa, Bảo cùng cả nhóm đuổi theo chặn đường. Bảo xông tới dùng tay đấm vào mặt Triết, trong khi Khương dùng chân đạp Triết ngã từ trên xe máy xuống lề đường.

Bị té ngã, Triết ôm đầu gượng dậy nhưng Bảo, Khương, Tài, Hiền cùng xông tới dùng tay chân đánh nạn nhân tới tấp vào vùng đầu, ngực, bụng, lưng, khiến nạn nhân gục ngã. Trước khi lên xe máy rời khỏi hiện trường, Bảo còn dùng chân đạp bồi vào người Triết nhiều cái.

Sau đó, Thái chở Triết về căn phòng trọ ở phường 9 thì sức khỏe nạn nhân lâm vào tình trạng bất ổn, nên phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Ngay sau đó, gia đình đã chuyển Triết vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị, nhưng do thương tích nặng ngày 1/6, nạn nhân đã tử vong.

Qua đấu tranh, Bảo, Hiền, Khương, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh “Giết người” được quy định tại khoản 1, điều 123 BLHS. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại trong nhóm của Bảo để xử lý theo quy định pháp luật.

