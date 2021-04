Chậm trả nợ, người đàn ông bị đánh tử vong

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 09:46 AM (GMT+7)

Nhóm thanh niên tới gặp người đàn ông để đòi nợ thì xảy ra xô xát khiến người đàn ông này tử vong sau đó.

Đến khuya ngày 26/4, công an TP.Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang truy xét nhóm đối tượng đánh chết người xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một nhóm thanh niên khoảng 4 người đi trên 2 xe máy tới kiot tại khu phố 1B, phường An Phú, TP.Thuận An để tìm anh N.T.Đ (SN 1983, quê Kiên Giang) để đòi nợ.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm thanh niên lao vào đánh anh Đ bất tỉnh rồi bỏ đi. Nạn nhân Đ được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó.

Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét nhóm đối tượng nói trên.

Theo thông tin từ gia đình anh Đ thì hai vợ chồng anh thuê kiot nói trên để ở và làm nghề rửa xe, bán cà phê. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại đúng thời điểm người vợ mang bầu nên gia đình có vay mượn bên ngoài ít triệu. Tuy nhiên sau khi đến hẹn không có tiền trả nên hôm nay nhóm thanh niên tới đòi rồi xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-vi-cham-tra-no_111076.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-vi-cham-tra-no_111076.html