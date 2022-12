Cha cùng con gái 8 tuổi mất tích nghi nhảy sông Sài Gòn, dép và thư để trên cầu

Chiều 27-12, Công an phường An Phú Đông, Q.12, TPHCM phối hợp cơ quan chức năng đang lập hồ sơ làm rõ vụ hai cha con nghi mất tích, đôi dép và lá thư được phát hiện trên cầu Bình Phước 2.

Theo đó, hơn 23 giờ khuya hôm qua, người dân phát hiện hai đôi dép và lá thư 'tuyệt mệnh' để trên cầu Bình Phước 2, phường An Phú Đông, Q.12.

Nội dung trong thư 1 trang chồng nhắn cho vợ trách vợ phụ bạc, 1 trang nhắn cho mẹ với lời xin lỗi, đồng thời có ghi số điện thoại nhờ người dân nếu đọc được thì báo tin cho gia đình giúp.

Hai đôi dép và thư 'tuyệt mệnh' để trên cầu Bình Phước.

Ngay khi nhận thông tin, Công an phường An Phú Đông và lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Công an TPHCM nhanh chóng có mặt triển khai lặn tìm dưới sông Sài Gòn vì nghi ngờ cha ôm con nhảy cầu, nhưng chưa tìm thấy.

Hiện trường khuya 26-12.

Người cha được xác định tên T.V.H (30 tuổi, quê Nam Định) và người con gái T.D.Y (8 tuổi, cùng tạm trú huyện Củ Chi).

Bà T.T.T (mẹ anh H) cho biết tối qua anh có xin 100 ngàn để chở con đi mua trà sữa cho tới khi bà nhận được tin báo của người dân nên chạy đến nơi.

Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng người thân và cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai cha con.

Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/cha-cung-con-gai-8-tuoi-mat-tich-de-lai-dep-va-thu-tren-cau_141680.html