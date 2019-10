Cay cú sau chia tay, dùng ảnh nóng ép bạn gái vào nhà nghỉ cưỡng bức

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 16:02 PM (GMT+7)

Nghĩ rằng bạn gái chia tay mình vì có người đàn ông khác, Hoà đã doạ giết, tung ảnh nóng của chị L. lên mạng để ép bạn gái cũ quan hệ với mình nhiều lần trong nhà nghỉ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoà.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hòa (SN 1993, trú tại xã Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi “Cưỡng dâm”.

Trước đó, Công an TP.Hạ Long nhận được trình báo của chị L. (trú TP.Hạ Long) về việc bị bạn trai cũ đe doạ tính mạng, tung ảnh nóng lên mạng xã hội để ép chị phải quan hệ.

Quá trình điều tra, Công an TP.Hạ Long xác định, tháng 7/2017, chị L. quen và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Hòa, làm nghề thợ sơn trong gara ô tô.

Đến đầu tháng 1/2019, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Chị L. đã chặn toàn bộ số điện thoại, cũng như các tài khoản mạng xã hội của Hòa.

Nghĩ rằng bạn gái chia tay mình vì có người đàn ông khác, Hoà đã doạ giết, tung ảnh nóng của chị L. lên mạng để ép bạn gái cũ quan hệ với mình nhiều lần tại nhà nghỉ trong một khoảng thời gian dài.

Sau khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoà đã thừa nhận hành vi phạm tội.