Cắt rào B40 đột nhập nhà dân phá két sắt “cuỗm” 300 triệu đồng

Ngày 21/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1988, quê Bến Tre) để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó ngày 17/12, chị N.T.T.L (SN 1985, ngụ phường 6, TP Tân An) cẩn thận khóa cửa trong, cửa ngoài rồi dắt xe đi làm. Chiều tối cùng ngày chị L trở về nhà thì phát hiện rào lưới B40 nhà mình bị cắt một lổ lớn nên sinh nghi vào nhà kiểm tra.

Cường phá két sắt nhà chị L lấy đi 300 triệu nhưng chưa kịp tiêu xài thì bị bắt

Bên trong, cửa nhà bị phá, chiếc két sắt chứa 300 triệu trong nhà bị đập bể, hư hỏng, toàn bộ số tiền trong két không còn. Kiểm tra thêm xung quanh nhà, chị L phát hiện thêm một số tài sản khác bị mất nên đã vội đến công an trình báo.

Vụ trộm khá táo tợn, kẻ trộm có lẽ đã điều nghiên nhà chị L nhiều ngày, nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của chị trước khi ra tay. Công an TP Tân An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, rà soát camera dọc các tuyến đường và phát hiện một đối tượng khả nghi nên khoanh vùng truy tìm.

Sau nhiều ngày truy tìm, Công an TP Tân An xác định Nguyễn Văn Cường là đối tượng nghi vấn mà camera ghi nhận được. Cường bị mời đến điều tra. Bước đầu Cường quanh co chối tội, đưa ra các bằng chứng ngoại phạm, tuy nhiên với những chứng cứ và hình ảnh thu thập được, Cường đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Cường khai, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 14h ngày 17/12, khi thấy trong nhà chị L không còn ai, Cường cắt rào B40 đột nhập vào trong phá két sắt lấy đi tài sản và đem về nhà trọ cất giấu, chưa kịp tiêu xài thì Công an đã lần ra.

