Cặp vợ chồng trẻ rủ đồng bọn đi cướp tài sản của hai vợ chồng già

Lúc 0h40 ngày 7/7, trên địa bàn ấp Xào Lưới Tây, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, xảy ra vụ cướp tài sản hết liều lĩnh, manh động. Bị hại là vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hiệp và bà Phạm Thị Lan (người địa phương). Tài sản bị cướp gồm: tiền, vàng, ĐTDĐ, trị giá trên 50 triệu đồng, là số tài sản mà vợ chồng nạn nhân tích góp nhiều năm qua. Vụ án gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, chỉ sau 2 giờ gây án, toàn bộ đối tượng trong băng cướp đã bị bắt cùng tang vật.

Các đối tượng trong băng cướp cùng tang vật.

Theo lời khai của ông Hiệp và bà Lan, tối 6/7, ông Hiệp có uống rượu nên ngủ giường phía trước, còn vợ ông (bà Lan) ngủ phía phòng sau. Trong lúc vợ chồng ông Hiệp đang ngủ say thì có nhóm đối tượng bịt mặt (có cả nữ) chia làm 2 hướng khống chế, đấm đá gây thương tích, khiến vợ chồng ông Hiệp kiệt sức, ngất tại chỗ. Khi thấy 2 bị hại không còn sức phản kháng, các đối tượng cướp trên 20 triệu đồng, 5 chỉ vàng 24K, 1 vòng cẩm thạch, 1 ĐTDĐ rồi nhảy xuống xuồng máy tẩu thoát

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Tân chỉ đạo các Đội nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, truy nóng các đối tượng gây án; huy động các Tổ công tác ở các xã, thị trấn khép chặt vòng vây, không để bọn cướp tẩu thoát theo các hướng ven biển. Bằng kinh nghiệm sông nước, Đội hình sự Công an huyện Phú Tân và Công an xã Nguyễn Việt Khái phát hiện dấu vết tháo chạy của băng cướp. Các trinh sát dùng xuống máy truy đuổi, phát hiện 5 đối tượng nghi vấn trên đang tẩu thoát trên sông liền ép sát, khống chế bắt giữ, phát hiện và thu số tang vật bị cướp trên người các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng tên Trần Tuyết Phương (SN 1981); Trần Chí Toàn (tự là Đen, SN 1994); Trần Tuyết Ngoan (SN 1987); Huỳnh Chí Hiền (SN 1990) và Huỳnh Văn Xanh, cùng huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trong đó Toàn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Cả 5 đối tượng trên là người trong 1 gia đình. Biết bị hại có tài sản, nên vợ chồng Phương - Hiền rủ các đối tượng còn lại bàn bạc, phân công nhiệm vụ, để cướp tài sản nhà ông Hiệp, bà Lan vào rạng sáng 7/7. Đáng chú ý, Hiền và Phương có quen với nạn nhân, từng được nạn nhân cho mượn tiền những lúc khó khăn, túng thiếu

Vụ cướp xảy ra tại nhà ông Hiệp, bà Lan gây hoang mang dư luận, bởi nhiều năm nay khu vực trên rất yên bình. Thông tin băng cướp bị Công an huyện Phú Tân triệt phá ngay trong đêm đã làm chính quyền, người dân nơi đây phấn khởi...

