Cặp vợ chồng lừa bán đá thiên thạch chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Trương Văn Sơn (SN 1971) và Đặng Thị Nga (SN 1975, ngụ xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò).

Cuối tháng 6-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đơn tố giác vợ chồng Sơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Lấp Vò và Công an xã Hội An Đông, nơi xảy ra vụ việc để xác minh, làm rõ. Sau khi có đủ các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Sơn.

Vợ chồng Trương Văn Sơn và Đặng Thị Nga tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra, năm 2015, Sơn dựng lên câu chuyện gia đình có vật thể gọi là đá thiên thạch rất tâm linh. Vợ chồng Sơn dùng nhiều thủ đoạn để lừa người dân tin tưởng tính năng của đá thiên thạch có khả năng hủy kính, đông đặc thủy ngân, điều trị bách bệnh.

Ông N.Đ.T. ngụ TP HCM tin tưởng, thỏa thuận và đồng ý mua đá thiên thạch. Tổng cộng, ông T. nhiều lần đưa cho vợ chồng Sơn hơn 4 tỷ đồng. Vợ chồng Sơn, Nga còn tuyên truyền trái phép, hư cấu về tác dụng đá thiên thạch, với những lời đồn thổi vô căn cứ để giở trò lừa đảo.

Quá trình điều tra xác định, đá thiên thạch mà vợ chồng Sơn rao bán thực chất chỉ là cục đất sét. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo, ai là nạn nhân của vụ việc nêu trên đến cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo pháp luật.

