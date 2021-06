Cặp đôi buôn ma túy “từ mặt” nhau khi sa lưới

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 09:32 AM (GMT+7)

Mỗi lần ra tù vào tội vì liên quan đến ma túy, Bùi Xuân Mạnh (1986, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) không chịu quay đầu hoàn lương mà càng lún chân sâu hơn vào con đường tội phạm.

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hải Châu và Cẩm Lệ xuất hiện đôi nam nữ thường xuyên tới lui những nơi vắng người để giao ma túy cho người nghiện. Hoạt động giao và nhận ma túy của 2 đối tượng rất tinh vi, thường đưa “hàng” cho con nghiện ở các kiệt, hẻm nhỏ để qua mắt cơ quan chức năng. Xác định đây là nhóm đối tượng có hành vi bất minh, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 27-6, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa phá Chuyên án ma túy 246M, bắt giữ 2 đối tượng cùng số lượng lớn ma túy.

Mạnh và Trang cùng tang vật.

Theo điều tra, Bùi Xuân Mạnh vừa mãn hạn tù tháng 9-2020 về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Lần gần đây nhất vào ngày 16-3-2021, y bị Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xử lý về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Để mua bán ma túy, Mạnh móc nối với Nguyễn Khắc Hà Trang (1993, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Trang mới 28 tuổi, nhưng vì dính vào “cái chết trắng” mà trở nên thân tàn ma dại. Gương mặt hốc hác, tiều tụy vì những đêm phê pha với ma túy. Bản thân đang nuôi 3 đứa con nheo nhóc, đứa nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, thủ đoạn và phương thức hoạt động của Mạnh cùng đồng bọn, ngày 24-6, tại kiệt nhỏ trên đường Núi Thành, Đội Cảnh sát ma túy- Công an quận Hải Châu bắt quả tang Mạnh và Trang đang chuẩn bị giao ma túy cho con nghiện sử dụng, thu giữ 7 viên thuốc lắc và 5 gói ketamin.

Tại cơ quan Công an, trong khi Trang thừa nhận toàn bộ hành vi của mình thì Mạnh kiên quyết quanh co, chối cãi mọi hành vi. Đáng nói, y cũng chối bỏ mọi mối liên hệ với Trang, đồng thời không khai ra nơi ở hiện tại của bản thân. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ, tài liệu trinh sát đã thu thập trước đó, Mạnh thừa nhận có lấy số ma túy trên từ một thanh niên không rõ lai lịch trên đường Lê Trọng Tấn (Đà Nẵng), rồi mang qua đưa Trang. Mạnh bình thản, gương mặt không chút biểu cảm nói không cất giấu ma túy ở chỗ ở. Tuy nhiên, các trinh sát của Công an quận Hải Châu vẫn tổ chức kiểm tra nơi ở của Mạnh. Bởi theo tài liệu điều tra, Mạnh vừa nhận ma túy từ một đối tượng ở phía Nam. Kết quả, lực lượng Công an đã phát hiện 1 hộp giấy nhỏ, được giấu kỹ sau dàn nóng điều hòa bên ngoài phòng trọ. Mở hộp ra, bên trong có chứa 34 viên thuốc lắc, hơn 20 gam ketamin, cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ phân chia và sử dụng ma túy. Lúc này, Mạnh mới thành thật khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Là lần thứ 3 Mạnh bị cơ quan Công an bắt về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây cũng là cái kết cho những kẻ coi thường pháp luật, vì lợi ích vật chất trước mắt mà không chí thú làm ăn, làm lại cuộc đời bằng con đường chân chính.

