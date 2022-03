Cảnh sát nổ súng chặn cuộc hỗn chiến bằng dao, kiếm của hàng chục côn đồ

Phát hiện 30 thanh niên điều khiển 15 xe máy mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, giáo chổi… chuẩn bị hỗn chiến, lực lượng công an đã nổ súng ngăn chặn.

3 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm và các hung khí khác.

Ngày 24/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ 30 đối tượng thanh niên mang hung khí đi hỗn chiến xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 0h05 ngày 6/3, Công an phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư An Dương, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng có khoảng 30 đối tượng điều khiển hơn 15 xe mô tô, sử dụng giáo chổi, giáo chọc, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau. Lực lượng công an đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm. Thấy cảnh sát đến, các đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng trong cả 2 nhóm.

Cụ thể, nhóm "Đông Hải" có khoảng 11 đối tượng do Phùng Thanh Tú (SN 2004, trú tại số 13, Nam Phong, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) cầm đầu và nhóm "An Đồng" có khoảng 30 đối tượng do Phùng Đức Huy (SN 2006, trú tại Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Tới thời điểm hiện tại, Công an quận Lê Chân cũng đã làm rõ danh tính của 14 đối tượng khác tham gia hỗn chiến và đã triệu tập các đối tượng này đến trụ sở làm việc.

