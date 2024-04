Cảnh sát mật phục vây bắt “nữ quái” chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi

Chiều 13/4, Công an phường An Hòa đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để xử lý theo thẩm quyền về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy của một nhóm nam, nữ bị bắt vào tối 12/4.