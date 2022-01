Cảnh sát hình sự kể chuyện 16 giờ phá án phóng hỏa giết người

Thứ Năm, ngày 27/01/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trước khi phóng hỏa giết người, Hiếu đã lên kịch bản hoàn hảo hòng qua mắt lực lượng công an.

Chỉ vì ganh ghét trong việc bán hoa, Trần Hiếu (30 tuổi) đã lên một kịch bản vô cùng tinh vi để phóng hỏa giết người nhưng không qua mắt được lực lượng cảnh sát hình sự.

Hung thủ Trần Hiếu. Ảnh: TỰ SANG

Hung thủ đến hiện trường nghe ngóng thông tin

Gần 1 giờ ngày 1-6-2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo cháy có dấu hiệu là vụ án phóng hỏa giết người. Vụ cháy làm hai người bị bỏng nặng. Trong đó, một người bị bỏng nặng đến 90%, nguy kịch.

Thiếu tá Lê Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, cùng hàng chục trinh sát lập tức xuống hiện trường. Tại đây, công an thu thập được các tình tiết như: Cửa khóa ngoài, một số đoạn dây dù có dấu hiệu tẩm chất lỏng dẫn cháy từ bên ngoài vào trong nhà. Thùng nhựa có chất lỏng nghi là xăng, cách hiện trường khoảng 20 m cũng có một can nhựa trắng có mùi xăng.

Từ đó, ban chuyên án xác định vụ việc là phóng hỏa giết người đặc biệt nghiêm trọng. Các tổ trinh sát tỏa ra các hướng thu thập camera, nắm các mối quan hệ của nạn nhân.

Từ hình ảnh trích xuất camera, lực lượng công an xác định khoảng 0 giờ 15, có một người đi đến và đặt thùng sơn ở hiện trường. Tuy nhiên, do ban đêm, camera không ghi rõ được phương tiện, đặc điểm người nghi vấn nhưng may mắn cho ban chuyên án là camera ghi được người này đội mũ bảo hiểm màu đỏ có hai sọc phía trên, dạ quang.

Từ mũ bảo hiểm, ban chuyên án đã rà soát lại mối quan hệ của gia đình nạn nhân và có cơ sở đánh giá được đây là mâu thuẫn làm ăn trong việc buôn bán hoa. Từ đó, các trinh sát tiến hành rà soát lại và xác định cách hiện trường khoảng 50 m cũng có một hộ gia đình kinh doanh hoa.

Tuy nhiên, hai hộ gia đình này lại có mối quan hệ thân thiết, họ hàng xa với nhau. “Do đó, ngay từ ban đầu nếu anh em chủ quan, lơ là vấn đề này thì rất khó. Vì khi xảy ra cháy, gia đình bán hoa kế bên cũng có qua thăm hỏi” - Thiếu tá Trường kể thêm.

Sau khi gây án, Hiếu tỏ ra rất bình tĩnh, quay lại hiện trường nghe ngóng tình hình, theo dõi lực lượng công an khám nghiệm. Bằng sự nhạy bén, tại hiện trường, Thượng tá Trần Đức Quế (nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự) nhận thấy Hiếu không bình thường. Cụ thể, khi Hiếu xuất hiện ở điểm này, lúc thay đổi ở điểm kia, phương tiện đi lại cũng thay đổi liên tục.

Đồng thời, thông tin từ trinh sát báo về ban chuyên án là gia đình Hiếu gần đây có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Từ đó, Hiếu lọt vào tầm ngắm điều tra, ban chuyên án lập tức tập trung thu thập toàn bộ thông tin của Hiếu và lịch trình di chuyển của Hiếu trong 24 giờ.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TỰ SANG

Phá án nhờ công tơ mét xe máy

Cách hiện trường khoảng 20 m, camera cũng ghi được hình ảnh hơn 0 giờ, có một người điều khiển xe máy tháo tất cả dàn áo xe nhưng vẫn còn bàn thờ công tơ mét chở can xăng đặt xuống.

“Người này di chuyển rất nhanh, qua camera chỉ thấy một chiếc xe, không nhận rõ nhãn hiệu. Từ hình ảnh thì thấy người này đi vào đi ra đúng một cung đường đó, tích hợp thông tin với người nghi ngờ tại hiện trường thì mình mới bắt đầu liên hệ với địa phương để xác định Hiếu có sử dụng chiếc xe Wave nào không” - Thiếu tá Trường nói.

Theo thông tin xác nhận của địa phương, Hiếu có sử dụng chiếc xe Wave, từ đó một tổ trinh sát được cử về nhà Hiếu giám sát. Đúng thời điểm này, tổ trinh sát phát hiện trên xe của cha Hiếu có mũ bảo hiểm màu đỏ hai sọc, dạ quang y như hình ảnh camera ghi lại tại hiện trường vụ cháy.

Riêng xe máy của Hiếu, tuy đã được lắp dàn áo màu đỏ mới sơn nhưng trinh sát phát hiện đồng hồ công tơ mét đã cũ và giống như hình ảnh trong camera ghi lại.

Từ đó, ban chuyên án xác định Hiếu chính là người gây án, ban chuyên án lập tức vạch ra một kế hoạch để Hiếu phải nhận tội.

“Khi trích xuất camera và điều tra, chúng tôi đã nắm rõ thời gian, địa điểm Hiếu di chuyển, do đó khi hỏi về thời gian, đi đâu, làm gì thì Hiếu khai không đúng. Bằng những tài liệu, chứng cứ và nghiệp vụ, đến 4 giờ chiều cùng ngày Hiếu mới bắt đầu khai nhận hết và cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày” - Thiếu tá Trường kể.

Dùng chiêu “ve sầu thoát xác”

Đại úy Nguyễn Minh Phát, Tổ trưởng Tổ trinh sát, người trực tiếp tham gia điều tra vụ án, cho biết trước khi gây án, Hiếu đã có sự chuẩn bị rất tinh vi để qua mặt công an. Theo đó, Hiếu sử dụng xe máy hiệu Wave màu xanh (chiếc xe trực tiếp đi gây án) đi tới một bãi đất trống trong Khu công nghệ cao và tháo hết dàn áo, đồng thời xịt sơn đổi màu áo của xe từ màu xanh sang màu đỏ. Riêng mặt nạ công tơ mét đồng hồ của xe không thay đổi được.

Sau khi thay đổi màu xe, Hiếu để xe Wave tại đó và đi về nhà. Để đánh lạc hướng điều tra, một lát sau Hiếu lại sử dụng xe Dream đi mua xăng và các vật dụng cần thiết. Sau đó, Hiếu đến bãi đất trống đổi chiếc xe Wave và đi gây án.

Gây án xong, Hiếu chạy chiếc xe Wave về bãi đất trống ở Khu công nghệ cao gắn dàn áo đã được sơn màu đỏ. Tuy nhiên, khi đến nhà Hiếu, bằng sự nhạy bén, lực lượng trinh sát nhận thấy dàn áo xe có lớp sơn còn ướt và loang lổ.

Qua đây có thể thấy Hiếu cực kỳ ma mãnh và chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi gây án. Hiếu còn biết hợp thức hóa về thời gian ngoại phạm để ngụy tạo khi xảy ra vụ việc là đang ở một địa điểm khác. Cũng theo Đại úy Phát, Hiếu có động cơ rất rõ ràng, chuẩn bị tất cả để đối phó với lực lượng điều tra như phương tiện, quần áo, sinh hoạt hằng ngày, đến lời nói khi làm việc cũng chuẩn bị trước.

16 giờ phá án Rạng sáng 1-6-2021, một vụ cháy đã xảy ra tại kiốt bán hoa trên đường Nguyễn Văn Thạnh (khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). Vụ việc đã khiến vợ chồng anh PL (32 tuổi) và chị NTBL (27 tuổi) bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh L đã tử vong. Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Đức nhận định đây là vụ án cố ý phóng hỏa giết người nên tiến hành truy bắt. Sau 16 giờ phá án, công an đã bắt được hung thủ là Trần Hiếu (30 tuổi), là người cùng quê và là bà con xa với nạn nhân. Nguyên nhân được Hiếu khai là khi thấy gia đình nạn nhân làm ăn được nhưng không biết ơn gia đình đã dìu dắt, giúp đỡ mình. Từ đây, Hiếu và nạn nhân phát sinh mâu thuẫn dẫn đến hành vi phạm tội.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/canh-sat-hinh-su-ke-chuyen-16-gio-pha-an-phong-hoa-giet-nguoi-104...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/canh-sat-hinh-su-ke-chuyen-16-gio-pha-an-phong-hoa-giet-nguoi-1041189.html