Cảnh sát cơ động tung quân trấn áp tội phạm tại TP HCM

Tối 15-12, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP HCM (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) tổ chức lễ ra quân phối hợp, hỗ trợ Công an TP HCM thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP HCM ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn

Tại lễ ra quân, thiếu tá Đỗ Văn Trường, Phó tiểu đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP HCM, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động về việc triển khai kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho Công an thành phố bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Đỗ Văn Trường yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông trong giai đoạn mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng cảnh sát cơ động. Đồng thời duy trì nghiêm công tác ứng trực, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện để chủ động hỗ trợ Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát với tinh thần "chủ động, chu đảo, an toàn và hiệu quả".

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP HCM cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng trong đợt cao điểm trấn áp, tấn công tội phạm dịp cuối năm.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tiếp tục xây dựng hình ảnh nhân văn, vì dân phục vụ của lực lượng cảnh sát cơ động.

​Sau khi kết thúc buổi lễ, lực lượng cảnh sát cơ động chia thành 12 tổ, theo lệnh chỉ huy bắt đầu ra quân trấn áp tội phạm khắp trên các đường phố.

Tất cả 12 tổ cảnh sát cơ động này sẽ phối hợp với lực lượng Công an thành phố kiểm tra hành chính những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, bắt giữ các đối tượng phạm tội để bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân.

