Cảnh báo ma túy trộn trong thực phẩm tiếp cận giới trẻ

Tuổi trẻ CATP xung kích phòng, chống ma túy Ngày 16/6, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tuổi trẻ Công an TPHCM (CATP) tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội” trong Chiến dịch Hành quân xanh năm 2024. Tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Ban Thanh niên CATP phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Đoàn thanh niên địa phương tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) mang tên “Tổ Nhân dân tuần tra”. Mô hình sau hai năm thí điểm, đã được nhân rộng trên khắp địa bàn TPHCM, góp phần phát triển phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và giữ gìn ANTT, đặc biệt trong việc phòng chống ma túy. Trên địa bàn 312 xã, phường, thị trấn, tuổi trẻ CATP đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện công tác gọi hỏi, răn đe, động viên các đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng, và những người có tiền án, tiền sự về ma túy. Đồng thời, tham gia tham mưu kiểm tra các khu vực nghi vấn và vận động quần chúng, nghệ sĩ và người nổi tiếng (KOLs) tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định. Hơn 10.000 người đã tham gia loại bỏ hơn 145.000 sản phẩm quảng cáo trái phép, làm sạch hơn 300 tuyến đường. Tại các bến xe khách liên tỉnh, Đoàn Thanh niên CATP phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn tổ chức tập huấn kỹ năng tự vệ, xử lý sự cố cháy nổ, và tai nạn lao động, hướng dẫn kỹ năng nhận biết các loại ma túy trà trộn vào hàng hóa cho các đội hình phản ứng nhanh về ANTT bến xe, nhằm giảm thiểu tối đa lượng ma túy vận chuyển vào thành phố. Tuổi trẻ CATP phối hợp với các đơn vị cơ sở Đoàn và lực lượng khác để tuyên truyền pháp luật, phát loa công cộng, phát tờ rơi, và truyền tải thông tin về tác hại của ma túy thông qua infographic và video clip. Hơn 30.000 lượt thanh thiếu niên đã được hướng dẫn kỹ năng nhận biết và phòng chống tội phạm về ma túy. Phú Quang