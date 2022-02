Cầm súng nước xông vào cướp ngân hàng, nghe chuông báo động liền bỏ chạy

Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi mua súng nước thanh niên dùng xe máy không gắn biển số vào ngân hàng đe dọa cướp tiền, nhưng chưa cướp được thì ngân hàng nhấn chuông báo động nên thanh niên bỏ chạy, bị bắt ngay sau đó.

Sáng 18-2, Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang đã cùng các đơn vị nghiệp vụ đưa nghi phạm Huỳnh N.T. (31 tuổi, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) đến cầu Nguyễn Công Bình ở xã Trung An, TP.Mỹ Tho để khám nghiệm hiện trường, thu tang vật.

Công an TP.Mỹ Tho dựng lại hiện trường nơi T vứt tang vật (T quần Jean, áo trắng)

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 16-2, có 1 thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang… điều khiển xe máy không gắn biển số vào ngân hàng ACB trên đường Nguyễn Thị Thập (QL60), để giao dịch.

Bất ngờ thanh niên này cầm một vật giống súng đe dọa nhân viên giao dịch để cướp tiền. Nhân viên ngân hàng đã bấm chuông báo động nên thanh niên này hốt hoảng chạy ra lấy xe máy tẩu thoát.

Công an dựng lại hiện trường

Nhận được tin báo, Công an TP.Mỹ Tho và Công an phường 6 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra truy bắt tên cướp. Đến tối 17-2, lực lượng Công an đã bắt được Huỳnh N.T.

Bước đầu T khai do nợ nần nên đến 1 tiệm đồ chơi mua súng nước để đi cướp ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-thanh-nien-dung-sung-nuoc-cuop-ngan-hang-bat-thanh_127171.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-thanh-nien-dung-sung-nuoc-cuop-ngan-hang-bat-thanh_127171.html