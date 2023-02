Cãi vã trong cuộc nhậu đầu năm, cha chém con trai tử vong

Ngày 2/2, tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ xô xát dẫn đến án mạng xảy ra trên địa bàn xã Đức Lĩnh.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 1/1, ông Dương Nam Hải (SN 1968), trú thôn Thành Sơn, xã Đức Lĩnh cùng con trai là Dương Nam Hùng (SN 1992), cùng nhau uống rượu đầu xuân năm mới tại nhà ông Hải. Trong chầu nhậu, hai cha con phát sinh mâu thuẫn nên xảy ra cãi vã.

Ngôi nhà, nơi xảy ra án mạng cha sát hại con sau chầu nhậu.

Trong cơn tức giận, Dương Nam Hùng đã đấm vào người cha mình. Do quá bực tức trước hành vi của con trai, ông Hải đã vào nhà tìm dao và chém trúng vào vai của Hùng. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Dương Nam Hùng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Quang đã chỉ đạo Công an xã Đức Lĩnh kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra nguyên nhân sự việc.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

