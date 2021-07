Cãi nhau, vợ dùng kéo ném trúng ngực khiến chồng tử vong

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trong lúc cãi nhau, bà Phương ném cây kéo trúng vào ngực chồng khiến người này tử vong.

Ngày 6-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ vụ án khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn phường An Mỹ, TP Tam Kỳ.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 6-7, ông Đào Ngọc Đức (48 tuổi) mâu thuẫn với vợ là bà Võ Thị Phương (46 tuổi; cùng ngụ Số 1, đường Trần Bình Trọng, phường An Mỹ).

Cãi nhau, vợ dùng kéo ném trứng ngực khiến chồng tử vong. Ảnh: TN

Trong lúc cãi nhau, bà Phương dùng cây kéo ném trúng, mũi kéo ghim vào ngực ông Đức khiến ông này tử vong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, vợ chồng ông Đức có hai người con, một trai và một gái.

