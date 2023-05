Cái chết thảm của “ngôi sao” lấy vợ kém 32 tuổi: Người đàn ông quyến rũ

Sau cái chết của tài tử điện ảnh một thời James Joseph Ferrara, các nghi phạm tiềm năng đều lần lượt được loại trừ. Không có thêm manh mối nào khác, vụ án rơi vào bế tắc cho đến khi một người đàn ông tiết lộ bí mật mà ông đã giấu kín trong hơn 20 năm.

James Joseph Ferrara.

Người đàn ông quyến rũ

James Joseph Ferrara (hay còn gọi là Jimmie Ferrara) sinh năm 1920 ở New York (Mỹ). Lớn lên, sau một thời gian ngắn làm việc trong lực lượng cảnh sát biển, James quyết định thử sức với diễn xuất.

Năm 1942, James được chọn vào vai Clanton trong phim điện ảnh "Tombstone, The Town Too Tough To Die" và bén duyên từ đó. Trong hai thập kỷ tiếp theo, anh xuất hiện trong nhiều bộ phim khác.

Với vẻ ngoài điển trai và quyến rũ của một ngôi sao điện ảnh, James được nhiều người mến mộ và đã trải qua vài cuộc hôn nhân.

Vào những năm 1960, sự nghiệp diễn xuất của James bắt đầu xuống dốc. Lúc này, James đầu tư vào bất động sản, thường xuyên qua lại giữa Los Angeles và Yuma, Arizona. Trong lần đến thăm thành phố Reno (bang Nevada) vào năm 1977, James gặp cô gái xinh đẹp 25 tuổi có tên Delma Lee Collier.

Delma lớn lên ở thị trấn nhỏ Hawthorne, Nevada. Cô kết hôn khi mới ngoài 20 tuổi với người có ba con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Delma sau đó giúp chồng nuôi nấng, chăm sóc những đứa con này.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân dần trở nên bất hạnh với Delma. Cô thường xuyên bị chồng lạm dụng bằng lời nói và hành hạ thể xác. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, Delma đã bỏ đi.

Dù khi Delma gặp James, cô mới 25 tuổi trong khi người đàn ông này đã bước sang tuổi 57 nhưng khoảng cách 32 tuổi không khiến họ cảm thấy chênh lệch. Hai người tỏ ra ăn ý và tình cảm cũng từ đó nhanh chóng nảy nở.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Không giống những người đàn ông khác trong cuộc đời Delma, James phong độ, tài chính dư dả và thuộc giới Hollywood. Delma theo James trở lại Yuma và họ kết hôn vào năm 1981.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc được bao lâu. Hai người thường xuyên xảy ra xung đột. Cuối cùng, cặp đôi chia tay vào năm 1984.

Nhưng rồi, họ lại hòa giải chỉ một năm sau đó. Để mừng việc này, họ thực hiện chuyến đi kéo dài hai tháng trên một chiếc xe. Hai người trở lại Yuma vào ngày 28/9/1985.

Nhưng sau nửa đêm ngày 30/9, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nhận là hàng xóm của James. Người này cho biết đã phát hiện James chết trong nhà.

Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy cửa sau mở hé. James, 65 tuổi, nằm trên sàn giữa nhà bếp và phòng khách với một vũng máu bao quanh đầu và ngực. James được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường vì bị bắn nhiều phát đạn vào đầu.

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập hay trộm cướp. Bốn vỏ đạn cỡ .22 được tìm thấy trên sàn nhà. Hiện trường không có manh mối nào khác.

Cảnh sát nhận thấy bản chất của tội ác giống như một vụ hành quyết. Không có bất kỳ thứ gì trong ngôi nhà, kể cả tiền của James trong túi bị lấy đi. Những điều này cho thấy vụ giết người đã được lên kế hoạch từ trước.

Những người quen biết đều mô tả James là một người đàn ông tốt bụng và hay giúp đỡ, luôn tươi cười, dễ gần. Cái chết đột ngột của ông khiến hầu hết mọi người đều sốc.

Dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng hiện trường cũng như khu vực xuang quanh nhưng cảnh sát vẫn không thể thu được bất kỳ manh mối nào. Vụ án cũng không có nhân chứng. Những người quen cho rằng có thể các đối tác kinh doanh mờ ám của James đã đứng sau vụ án mạng này.

