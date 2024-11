Cái chết bí ẩn của nam thanh niên ở ven đường (P cuối): Kẻ sát nhân lang thang

Khi xác minh về nhân thân của nạn nhân Huynh, các trinh sát Công an tỉnh Bắc Giang nắm được anh này là người rất hiền lành. Huynh về Việt Yên làm công nhân được một thời gian, trong quá trình làm việc, sinh sống nạn nhân rất chăm chỉ, chưa từng mâu thuẫn với ai. Chính vì điều này, diện nghi vấn về kẻ đã sát hại anh Huynh lại càng trở nên mơ hồ.

Ban đầu, khi phát hiện thi thể anh Huynh, công an tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân ngay tại hiện trường. Điều này dẫn tới việc phán đoán về động cơ vụ án chưa rõ nét. Phải tới khi xác định được nhân thân, ghi lời khai của người nhà nạn nhân, cơ quan điều tra mới có thể khẳng định đây là vụ việc "Giết người, cướp tài sản".

Tại các clip thu thập từ camera an ninh, công an xác định anh Huynh trước khi tử vong có đi xe máy trên đường thuộc tổ dân phố Vân Côn 2 (TX Việt Yên). Vào thời điểm đó cũng xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt đi bộ. Khi anh Huynh và người này "giáp mặt', nạn nhân chậm chậm giảm tốc độ, có vẻ như đang nói chuyện với thanh niên lạ mặt kia. Những diễn biến sau đó không được lưu lại do góc khuất, tối trời.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, Công an Bắc Giang tìm thấy con dao bản, loại dao Thái Lan vứt trong bụi cỏ. Qua giám định cho thấy đây chính là hung khi gây nên cái chết của anh Huynh. Như vậy, hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã lấy xe máy tẩu thoát, trên đường vứt hung khí phi tang.

Quá trình rà soát gặp rất nhiều khó khăn bởi TX Việt Yên có tới 2 khu công nghiệp lớn, số lượng người ngoại tỉnh đổ về làm việc rất đông. Cùng với đó, hầu hết những đối tượng nằm trong diện quản lý của cơ quan công an đều có bằng chứng ngoại phạm.

Đối tượng Tuấn Anh (ảnh tư liệu).

Lúc này, các điều tra viên đưa ra 2 giả thuyết, đầu tiên nghi phạm có quen biết với nạn nhân. Khi xác minh, những người thân, quen với anh Huynh đều không liên quan gì tới vụ án. Giả thuyết thứ 2, nghi phạm và nạn nhân hoàn toàn xa lạ, vô tình gặp nhau và kẻ thủ ác xin đi nhờ xe rồi lợi dụng cơ hội để gây án.

Các điều tra viên tập trung vào giả thuyết này. Chỉ sau một ngày, với quyết tâm cao độ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Bắc Giang đã "lần" ra nghi phạm. Người này có tên là Bùi Tuấn Anh (SN 2001, trú tại Việt Yên, Bắc Giang).

Tuấn Anh hiện làm công nhân tại Việt Yên. Thời gian gần đây tên này có biểu hiện nợ nần, túng quẫn. Với các căn cứ xác thực, ngay trong ngày 31/7/2024 Công an Bắc Giang đã ập vào căn phòng trọ, khống chế, bắt giữ Tuấn Anh khi tên này còn đang "ngơ ngác".

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận thời gian qua do vay nợ nhiều tiền, thường xuyên bị chủ nợ thúc ép nên hắn rơi vào trạng thái cùng quẫn. Chiều 30/7, Tuấn Anh nảy sinh ý định đi cướp tài sản, lấy tiền trả nợ.

Gã ra chợ mua một con dao Thái Lan đem theo người. Chập tối cùng ngày, Tuấn Anh lang thang ở khu vực tổ dân phố Vân Côn 2 thì vô tình gặp anh Huynh đi làm về.

Chẳng quen biết nhưng Tuấn Anh vẫn gọi theo để xin đi nhờ. Anh Huynh vốn dĩ là người tốt bụng nên đã dừng xe cho Tuấn Anh lên ngồi phía sau mà chẳng mảy may biết rằng đó là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình.

Đi được một đoạn, thấy chỗ vắng vẻ, Tuấn Anh lấy con dao đã chuẩn bị sẵn rồi sát hại anh Huynh một cách rất dã man. Do bất ngờ nên nạn nhân không kịp phản ứng hay chống cự gì, tử vong tại chỗ.

Thấy anh Huynh đã chết, Tuấn anh nổ xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Dù vừa gây ra án giết người nhưng Tuấn Anh vẫn rất bình tĩnh, gã quay về nhà trọ ngủ "ngon lành" cho tới khi bị Công an Băc Giang phát hiện, bắt giữ.

Khi ngồi trước mặt các điều tra viên, Tuấn Anh cho biết gã nhận thức được hành vi của mình là đặc biệt nghiêm trọng, bày tỏ sự ân hận. Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn, với việc tước đi mạng sống của một người thanh niên vô tội, Tuấn Anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt trước pháp luật.

