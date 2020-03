Cách ly 79 người trong quán karaoke để xét nghiệm Covid-19

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 11:30 AM (GMT+7)

79 người tụ tập bay lắc trong quán karaoke đang được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Sáng 31-3, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 79 đối tượng đến từ vùng dịch Covid-19 tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke My Friend (tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sáng 26-3.

Trước đó, ngày 30-3, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công văn giao UBND huyện Nghi Xuân “tổ chức cách ly tập trung 79 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke My Friend”. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với các đối tượng trên để có giải pháp kịp thời ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng (nếu có trường hợp dương tính).

Công an bắt quả tang nhóm nam, nữ đang "bay lắc" trong quán karaoke My Friend. Ảnh CA.

Ông Ngô Văn Hiến, Trưởng Phòng Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm 79 người đang cách ly tập trung. “Số lượng người đông nên việc lấy mẫu đang được diễn ra theo thứ tự” – ông Hiến nói.

Được biết, trong 79 người trên có tới 74 đối tượng dương tính với các chất ma túy, có nhiều đối tượng đến từ vùng có dịch Covid-19.

Như đã đưa tin, rạng sáng 26-3, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đột kích quán karaoke My Friend trong khách sạn VL, phát hiện nhóm người nêu trên sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên trong khu karaoke My Friend cảnh sát đang phải túc trực canh, cách ly 79 đối tượng. Ảnh: Đ.Lam

Khi công an kiểm tra năm phòng hát karaoke phát hiện nhiều người đang “phê” ma túy. Những thanh niên này chủ yếu là người Nghệ An (hơn 55 người) và Hà Tĩnh; 5 đối tượng còn lại ở TP.HCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa.. Trong số 79 đối tượng có 25 cô gái.

Công an thu giữ một số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy (Methampetamine, Ketamin).

Điều đáng nói, bên ngoài khách sạn có treo tấm bảng “tạm ngừng hoạt động để chống Covid-19”.

Trong diễn biến khác, tại Nghệ An, lúc 0 giờ ngày 28-3, tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) kiểm tra tại quán karaoke nằm trên địa bàn xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) phát hiện 11 nam thanh nữ tú đang tụ tập ca hát, ăn uống, “quẩy” gây mất an ninh trật tự.

Hiện, 11 thanh niên trên đang được yêu cầu cách ly 14 ngày tại nhà, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

