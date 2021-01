Bỏ trốn sau khi đâm chết con ruột

Chủ Nhật, ngày 03/01/2021 16:35 PM (GMT+7)

Trưa 3/1, Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 1974) ở thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa đang trên đường bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 20h tối 2/1, do mâu thuẫn giữa hai cha con, người cha là Phạm Văn Tùng đã dùng dao đâm con trai là Phạm Hoàng Hải (25 tuổi, ở thôn Điền An) làm người con chết trên đường cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ Phạm Văn Tùng điều khiển xe máy bỏ trốn.

Phạm Văn Tùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương truy bắt đối tượng. Đối tượng Phạm Văn Tùng trong lúc tìm cách trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì đã bị Công an huyện Ba Tơ bao vây bắt giữ khi xuất hiện tại huyện Ba Tơ.

Hiện vụ đối tượng đang được Công an huyện Ba Tơ bàn giao Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-nguoi-cha-bo-tron-sau-khi-dam-chet-con-ruot-626094/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-nguoi-cha-bo-tron-sau-khi-dam-chet-con-ruot-626094/