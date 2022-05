Bỏ trốn đến Đồng Nai rồi đấu súng với công an, "lụm khụm" quay lại TP.HCM hầu toà

Trần Duy Chinh khai cất giữ trái nổ, súng tại nhà với mục đích để tự sát nếu bị vây bắt khi tham gia biểu tình.

Ngày 6-5, TAND TP.HCM sau phần thủ tục đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Trần Duy Chinh (sinh năm 1971, ngụ tại phường 9, quận 10) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Chinh là bị cáo có sáu tiền án trộm cắp và là kẻ đấu súng với hai công an trước cổng trụ sở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Chinh được dẫn giải đến phiên xử khi người không thể đứng thẳng vì bị bệnh xương khớp.

Bị cáo Trần Duy Chinh tại tòa ngày 6-5. Ảnh: Hoàng Yến

Vụ án tàng trữ trái phép vật liệu nổ được phát hiện khi mẹ của Chinh trình báo công an địa phương khám xét thu giữ vật chứng vào ngày 30-1-2020.

Trước đó, Chinh được một người đàn ông tặng cho một hộp giấy bên trong chứa một khẩu súng K54, 13 viên đạn và bốn quả bom (trái nổ tự chế) có khối lượng thuốc nổ là hơn 1.228 gam. Số trái nổ này được Chinh cất giữ tại phòng riêng trong nhà trên đường Lý Thái Tổ.

Quá trình điều tra vụ án này, Chinh khai nhận thường xuyên tham gia biểu tình chống Trung Quốc, sử dụng Facebook tương tác chia sẻ các thông tin với một số nick như Mẹ Nấm, Nga Vũng Tàu… Đồng thời, trong người Chinh luôn mang theo súng, cờ vàng ba sọc đỏ nên nếu kiểm tra sẽ chống trả quyết tử.

Ngoài ra, Chinh khai cất giữ trái nổ, súng tại nhà với mục đích để tự sát nếu bị vây bắt khi tham gia biểu tình.

Trong khi lực lượng chức năng khám xét thì Duy đã bỏ trốn và gây vụ án giết người, cướp tài sản tại Đồng Nai bằng súng mà TAND Cấp cao tại TP.HCM đang hoãn xét xử để đưa bị cáo đi giám định sức khoẻ tinh thần.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Chinh 24 năm tù về ba tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, trong khi bị truy bắt, Chinh đã nổ súng vào hai công an trước trụ sở rồi cướp xe mô tô của công an bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Chinh bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, Chinh cho rằng biết đoàn luật sư tỉnh có cử luật sư bào chữa nhưng bị cáo không cần luật sư và tự bào chữa, không thừa nhận hành vi phạm tội. Còn ở phiên phúc thẩm thì tại phần xét hỏi, HĐXX thấy bị cáo có những biểu hiện bất thường.

