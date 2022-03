Bộ mặt thật của “giám đốc” thích sống ảo

Nam thanh niên thường lên mạng khoe khoang lối sống xa hoa của một giám đốc doanh nghiệp nhưng thực chất lại chuyên đi cướp giật.

Ngày 21-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Trọng Ngân (26 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Cướp giật tài sản".

Ngân thường khoe khoang cuộc sống sang chảnh lên mạng xã hội

Thanh niên này trước đó thành lập một công ty và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xa hoa với các loại xe đắt tiền trên mạng xã hội để khoe là người làm ăn thành công.

Sáng 15-3, Ngân chạy xe máy gắn biển số giả đi giật dây chuyền của một phụ nữ đang đi bộ tập thể dục trên đường ĐT743, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Nghe bị hại tri hô, người dân đuổi theo đạp ngã xe và khống chế được Ngân.

Ngân bị bắt khi thực hiện hành vi cướp giật giây chuyền của một người phụ nữ

Tại cơ quan công an, Ngân còn khai nhận sáng cùng ngày đã ra tay giật dây chuyền của một phụ nữ khác.

Công an còn điều tra ra Ngân thực hiện một vụ giật điện thoại tại TP Thuận An và bán được hơn 8 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, "Giám đốc cướp giật" này có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2017.

