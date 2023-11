Bố đưa bạn gái về sống chung, nam sinh biến mất bí ẩn: Thi thể trong thùng nhựa

Sau khi phát hiện thi thể của Martre Coles bị vứt trong một chiếc thùng nhựa, cơ quan điều tra quyết định không thông báo cho gia đình nạn nhân, mà thay vào đó bí mật theo dõi tất cả các thành viên. Với cách này, cảnh sát đã tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh.

Thi thể trong thùng nhựa

Vào ngày 2/4/2017, ba tuần sau khi nam sinh 19 tuổi Martre Coles được nhìn thấy lần cuối, một công nhân khi đi bộ ngang qua khu rừng gần khu công nghiệp ở Henrico đã có phát hiện kinh hoàng.

Tại đây, anh nhìn thấy một chiếc thùng nhựa lớn trông khá kỳ lạ. Người đàn ông bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường khi đến gần và nhìn thấy một chiếc giày thể thao nhô ra bên ngoài. Anh quyết định tiến tới rồi nhấc nắp thùng lên.

Ngay lập tức, người công nhân vô cùng bàng hoàng khi trước mắt anh là cơ thể vô hồn ở tư thế gập lại bên trong thùng nhựa của một nam thanh niên.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của Martre Coles

Cảnh sát nhanh chóng có mặt sau khi nhận được cuộc gọi thông báo. Nạn nhân được xác định chính là nam sinh đang mất tích Martre Coles. Hiện trường cách nhà cậu hơn 8km.

Nạn nhân bị trói hai tay sau lưng. Khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Tuy nhiên kết quả không chỉ ra rõ ràng điều gì khiến Martre ngạt thở, do cậu bị bóp cổ hay do bị nhét trong thùng nhựa chật chội.

Ngoài ra, các phân tích cũng tìm thấy dấu vết của Trazadone và GHB, hai loại thuốc làm chậm nhịp thở, trong cơ thể Martre.

Tiết lộ bất ngờ

Khi các nhà điều tra đang tiến hành giải quyết vụ án, họ nhận được một thông tin quan trọng từ đồng nghiệp. Theo đó, ngày 31/3/2017, hai ngày trước khi thi thể Martre được tìm thấy, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ số điện thoại của nhà Maurice Coles – bố của Martre.

Người gọi được xác định là cô con gái 13 tuổi của Denise Gay – bạn gái đang sống chung với Maurice. Nhưng khi hai sĩ quan tới, Alana nói rằng đó chỉ là một báo động giả và mình sẽ gặp rắc rối nếu gọi cảnh sát.

Cảm thấy nghi ngờ, các sĩ quan đã dẫn Alana tới chỗ khác nói chuyện. Tại đây, cô bé đã tiết lộ với họ một câu chuyện rất đáng lo ngại. “Cháu đã nhìn thấy mẹ giết anh Martre”, Alana nói. Cô bé cũng cho biết chị gái mình là LaToya Gay đã giúp mẹ. Alana nhìn thấy LaToya kéo một chiếc thùng nhựa lớn khắp nhà.

Vào thời điểm đó, thi thể của Martre vẫn chưa được phát hiện, gia đình cũng chưa thông báo người mất tích nên cảnh sát coi những gì Alana nói giống như câu chuyện của một cô bé vốn có những biểu hiện không bình thường. Nhưng sau khi tìm thấy thi thể Martre, câu chuyện này lập tức được cơ quan chức năng xem xét lại. Câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao Denise và LaToya lại giết Martre?

Cảnh sát đã tìm hiểu sâu hơn về lý lịch của Denise và biết rằng người phụ nữ này có một quá khứ phạm tội. Denise từng bị bắt vì gian lận.

Không chỉ Denise, cảnh sát cũng xem xét Maurice Coles - bố của Martre và nhận thấy người đàn ông này có nhiều điểm mâu thuẫn trong cái chết của con trai mình. Đây là người mà cảnh sát cũng không thể bỏ qua.

Với việc các thành viên trong gia đình Martre đều có thể là nghi phạm, nhóm điều tra đã đưa ra một quyết định khó khăn.

(Còn nữa)

