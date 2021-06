Bộ Công an bắt băng giang hồ điều hành đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 22:51 PM (GMT+7)

Hơn 100 cảnh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt ập vào 19 điểm, bắt hàng chục giang hồ trong đường dây cá độ lên đến hơn 1.500 tỷ đồng.

Tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với công an TP.HCM triệt phá một băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Các đối tượng trong băng nhóm giang hồ điều hành đường dây cá độ

Trước đó, ngày 13/6, hơn 100 cảnh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã đồng loạt bao vây 19 điểm, bắt hàng chục giang hồ trong đường dây cá độ bóng đá lên đến hơn 1.500 tỷ đồng do Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê Nam Định) cầm đầu.

Tuấn Anh là một trong những giang hồ “có máu mặt” trong các băng nhóm xã hội đen. Dưới trướng của Tuấn Anh còn có hàng chục đối tượng giang hồ khác.

Bước đầu, Tuấn Anh thừa nhận tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến từ giữa năm 2019, thời điểm giải vô địch châu Âu (Euro) diễn ra, nhóm này hoạt động mạnh, nhiều tài khoản có tổng số tiền ăn thua hàng chục tỷ đồng mỗi đêm. Cơ quan điều tra cho rằng, các tài khoản giao dịch của băng nhóm này thể hiện đã ăn thua hơn 1.500 tỷ đồng trong hơn hai năm hoạt động.

Đối tượng Bùi Tuấn Anh

Khám xét nơi ở của băng nhóm này, cảnh sát tìm thấy súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Cục Cảnh sát Hình sự điều tra Tuấn Anh cùng băng nhóm về các tội Tổ chức đánh bạc, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

