Bình Dương: Nhiều nhóm thanh niên 'xử nhau' bằng hung khí

Nhiều nhóm thanh niên mang hung khí để đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Một số vụ may mắn được cơ quan công an phát hiện kịp thời nên đã không gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy đuổi “xử nhau” trên phố, khiến hai người chết

Vào ngày 2-4, Trương Tấn Lộc (sinh năm 2005, HKTT tại An Giang) có mâu thuẫn với một nam thanh niên khác, nên hai bên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh niên truy đuổi đối thủ khiến hai người tử vong.

Lộc đã rủ thêm nhóm bạn đi trên 8 xe máy, mang theo dao kiếm tự chế đến điểm hẹn. Khi đến trước cổng Trung tâm Y tế TP Dĩ An thì nhóm của Lộc gặp Bùi Anh Kiệt (sinh năm 2008, HKTT tại An Giang) điều khiển xe máy chở Trần Công Nhật (sinh năm 2008, HKTT tại Thừa Thiên Huế).

Thấy Kiệt và Nhật, nhóm của Lộc tưởng là thành viên của nhóm đối thủ nên đã dùng dao kiếm để truy sát.

Quá hoảng sợ, Kiệt chở Nhật tăng ga bỏ chạy. Do chạy với tốc độ cao nên hai thanh niên này đã tông trúng 2 người phụ nữ và một em bé chở nhau trên một chiếc xe máy.

Cú tông quá mạnh, khiến Kiệt và một người phụ nữ tử vong. Thấy hai thanh niên bị tai nạn nhưng nhóm của Lộc vẫn chưa chịu dừng lại.

Khi thấy Nhật vẫn còn đứng dậy được, nhóm của Lộc tiếp tục dùng dao, kiếm chém tới tấp rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và truy bắt nhóm thanh niên này.

Sau đó, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ 12 thanh niên để điều tra làm rõ hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, vào ngày 2-6 một chiếc xe tải (loại lớn) đi đến cây xăng CP (gần vòng xoay Định Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Nhóm thanh niên manh động lao vào cây xăng chém người.

Khi vừa đến nơi, có khoảng 6 nam thanh niên từ trên ca bin xe tải nhảy xuống, rồi cầm hung khí lao vào đánh các nhân viên đang đổ xăng cho khách.

Do nhóm người cầm hung khí và quá hung hãn nên các nhân viên cây xăng chỉ biết bỏ chạy. Một nhân viên bị nhóm này bao vây đánh tới tấp.

Lúc này, một số người được cho là người của cây xăng cũng cầm hung khí lao ra chống trả. Chỉ ít phút sau, nhóm nam thanh niên đã lên xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến nhiều người dân đang đổ xăng tại đây bị một phen khiếp vía, bỏ chạy toán loạn.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra và đã triệu tập một số người liên quan đến vụ việc này lên làm việc.

Theo lời kể của nhân viên cây xăng, trước khi xảy ra vụ việc chiếc xe tải này đã đến đây đổ xăng. Sau đó, tài xế và nhân viên cây xăng có xảy ra mâu thuẫn.

Cô gái dẫn nhóm thanh niên mang hung khí đi “xử” đối thủ

Hiện nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường xuyên tuần tra để đảm bảo ANTT. Đặc biệt, lực lượng của Tổ tuần tra đặc biệt 171 tuần tra xuyên đêm để kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật.

Qua đó, công an các địa phương đã kịp thời phát hiện một số vụ các nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 29-3, tổ tuần tra đặc biệt 171 thuộc Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã phát hiện ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí đi đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Khi tổ tuần tra đặc biệt 171 tuần tra bảo đảm ANTT trong KCN Bàu Bàng (thuộc thị trấn Lai Uyên), thì phát hiện có nhóm 5 xe máy và 7 người.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện nhóm này mang theo nhiều dao kiếm giấu trong người.

Qua kiểm tra, nhóm thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi. Cả nhóm khai nhận đang chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng công an phát hiện.

Còn vào đêm 23-3, Tổ tuần tra đặc biệt 171 thuộc Công an TP Thuận An ( Bình Dương) đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm thanh niên thủ dao kiếm để đi đánh nhau.

Cô gái cầm đầu nhóm thanh niên mang hung khí đi xử đối thủ.

Khi đang tuần tra, tổ tuần tra phát hiện một xe ô tô lưu thông trên đường Lý Tự Trọng (phường Bình Chuẩn) có dấu hiệu khả nghi.

Khi cho dừng xe kiểm tra, thì phát hiện trong xe có nhóm thanh niên (1 nữ và 7 nam) độ tuổi từ 16 đến 21 đang thủ nhiều dao kiếm tự chế.

Nhóm thanh niên khai nhận, cô gái Đỗ Thị T S đang dẫn cả nhóm đi tìm người mâu thuẫn với mình để đánh nhau. Nhưng chưa tìm được thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, ngày 31-1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 26 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài 26 thanh niên bị tạm giữ, 11 thanh niên khác trong nhóm này đã được gia đình bảo lãnh vì chưa đủ 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thuận An phát hiện hai nhóm thanh niên đang có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí để đi hỗn chiến.

Ngay khi xác minh, Công an TP Thuận An huy động hàng trăm người gồm: Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, CSGT, Công an phường Lái Thiêu và Cảnh sát cơ động bao vây bắt giữ hai nhóm trên với hàng chục thanh niên nam, nữ.

Những thanh niên này khai nhận, Trần Tấn Lộc (Thanh Nhóc) và nhóm của Trung Tử Bảo nhiều lần xảy ra xích mích nên hẹn tại một địa điểm tại phường Lái Thiêu để đánh nhau.

Người dân mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm Theo ông Lê Hữu Đ (người dân tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), ông thường xuyên đọc tin tức trên báo và mạng xã hội, mỗi lần thấy tin tức về các nhóm thanh niên mang dao, kiếm đánh nhau là cứ lạnh cả sống lưng. Ông Đ cho biết, chỉ vì mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt nhưng những thanh niên lại hiếu chiến rồi mang hung khí để đánh nhau. Sau khi đánh nhau xong thì mới biết hậu quả thế nào. Điều này, không chỉ gây thiệt hại cho người khác mà chính bản thân còn rơi vào lao lý. Trong số đó không ít những em còn rất nhỏ chưa đủ nhận thức hết tính nghiêm trọng của những hành vi này. Theo một người dân khác, các vụ việc mang tính manh động như vậy có thể do nhiều yếu tố. Nhưng một phần do gia đình buông lỏng quản lý, giáo dục con cái. Hầu hết mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra để kịp thời phát hiện các vụ việc từ trong "trứng nước" để tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm những nhóm thanh niên coi thường pháp luật để răn đe.

