Bị vây đánh, học sinh lớp 9 rút dao đâm đàn anh trọng thương

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 18:00 PM (GMT+7)

Cùng 2 học sinh khác đến tìm đánh một học sinh lớp 9, nam sinh lớp 12 bị đâm nhiều nhát trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 17-12, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ một học sinh lớp 9 dùng dao đâm trọng thương một học sinh lớp 12 vào sáng sớm cùng ngày.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17-12, vì mâu thuẫn chuyện cá nhân nên em Trần Trọng N. (lớp 12) cùng Trần Ngọc T. (lớp 10; cùng học tại Trường THPT Hải Lăng) và Văn Hữu C. (lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng) đến tìm em Nguyễn Ngọc T. (lớp 9) đang đến học tại Trường TH&THCS Hải Lâm (thuộc khóm 8, thị trấn Hải Lăng) để đánh.

Em N. đang nằm điều trị tại bệnh viện

Tại sân bóng trường học này, N. dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh em Nguyễn Ngọc T. Bị đánh, T. mở cặp lấy một cây dao nhọn đâm 3 nhát khiến N. bị trọng thương, phải nhập viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Lăng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Em Nguyễn Ngọc T. sau đó được mời về cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, T. khai vừa nhặt được chiếc dao nhọn trên đường đến trường.

Được biết, qua thăm khám, bác sĩ xác định em N. bị lòi mạc nối của ruột và tràn khí màng phổi. Đến chiều nay, N. đã được phẫu thuật và hiện đang nằm điều trị tại Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

