Bị vây bắt, ông trùm bỏ chạy khiến ô tô lật, 50kg ma túy văng ra đường

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 08:35 AM (GMT+7)

Trong lúc bỏ chạy, chiếc xe của ông trùm chở 50kg ma túy bị lật khiến ma túy văng cả ra đường.

Tối 27/6, thông tin từ nhà chức trách tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Biên phòng Nghệ An phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an Nghệ An và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vừa phối hợp bắt giữ được 1 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 50kg ma túy đá.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 26/6, tại khu vực Dốc Bậm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, các lực lượng liên ngành đã vây bắt Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968, trú tại khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương) khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng ô tô.

Do đường đèo dốc, nên khi bỏ chạy chiếc xe ô tô Nguyên điều khiển bị lật, ma túy văng cả ra đường.

Khi lực lượng chức năng vây bắt, Hồ Sỹ Nguyên đã lái xe Fortuner 37S-9793 tốc độ cao hòng bỏ chạy. Chiếc xe đi được 1 đoạn thì bị lật ngửa do đường đèo dốc. Rất nhiều gói ma túy trên xe đã văng xuống đường. Ngay sau đó, đối tượng Nguyên bị bắt cùng tang vật là 50kg ma túy đá.

Được biết, Nguyên là kẻ cầm đầu một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cũng trong ngày 26/6, tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng Nghệ An cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Và Bá Cha (SN 1995, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tại đây, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 5 gói nilon màu xanh bên trong có chứa 96,99 gram ma tuý tổng hợp.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bi-vay-bat-ong-trum-bo-chay-khien-o-to-lat-50kg-ma-tuy-vang-ra-duong...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bi-vay-bat-ong-trum-bo-chay-khien-o-to-lat-50kg-ma-tuy-vang-ra-duong-d470145.html