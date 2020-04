Bị từ chối tình cảm, dùng búa đập đầu người yêu

Người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam chuẩn bị sẵn cây búa với ý định đánh chết người yêu nếu không quay lại yêu mình.

Ngày 22-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục điều tra đối tượng Hồ Viết Vi Đô (SN 1987; ngụ thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Giết người".

Hồ Viết Vi Đô

Theo hồ sơ ban đầu, sau thời gian quen biết, chị S. (SN 1983; ngụ phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thấy Đô bạo lực, không nghề nghiệp ổn định nên nói lời chia tay. Dù Đô tìm mọi cách để níu kéo nhưng chị S. khước từ.

Chiều 15-4, Đô mang theo chiếc búa đi xe máy từ xã Tam An ra thị xã Điện Bàn tìm gặp chị S. với ý định nếu hàn gắn tình cảm không thành sẽ sát hại người mình yêu.

Chị S. bị Đô dùng búa đập nhiều cái vào đầu

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Đô tìm đến tiệm cắt tóc của chị S. năn nỉ chị quay lại. Khi chị S. nhất quyết không đồng ý, Đô dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu chị S. trong lúc nạn nhân đang nằm trên chiếc giường xếp tại quán hớt tóc.

Sau đó, Đô khóa cửa, lấy xe đi về hướng TP Đà Nẵng với mục đích bỏ trốn nhưng khi ra đến địa bàn TP Đà Nẵng thì Đô ân hận, đến Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc.

Nạn nhân được công an đưa đi cấp cứu

Nắm thông tin, Công an phường Hòa Quý đã thông báo cho Công an thị xã Điện Bàn đến hiện trường đưa chị S. đi cấp cứu. Hiện tại, chị S. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng bị thương rất nặng.

