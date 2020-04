Bị phạt 12,5 triệu đồng vì bình luận sai sự thật vụ 2 công an hy sinh ở Đà Nẵng

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 08:45 AM (GMT+7)

Công an Đà Nẵng đã xử phạt một người đàn ông do sử dụng Facebook cá nhân để bình luận sai sự thật về vụ 2 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng.

Ngày 7-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông P.V.T (SN 1985, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - chủ tài khoản Facebook V.T) do có hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xúc phạm uy tín, danh dự hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Cụ thể, ngày 2-4, ông P.V.T tham gia bình luận trong một bài viết trên mạng xã hội phản ánh về việc cách ly xã hội trên địa bàn thành phố còn máy móc và chồng chéo. Nội dung bình luận ông P.V.T cho rằng việc cách ly xã hội là đưa người dân vào bước đường cùng phải cướp bóc để tồn tại, con người phải li biệt.

Ngoài ra, ông T. còn có những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ uy tín, danh dự và hình ảnh lực lượng Công an TP Đà Nẵng, cho rằng sự hy sinh của 2 đồng chí công an trong vụ truy bắt đối tượng cướp giật, đua xe là một "cái chết thảm"...

Ông P.V.T làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khi được công an mời đến làm việc, ban đầu ông T. quanh co, không thừa nhận và cho rằng tài khoản cebook V.T bị hack. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã đưa ra những lập luận, chứng cứ chứng minh thời điểm xuất hiện các bình luận sai phạm cho đến thời điểm làm việc tại cơ quan công an, ông P.V.T vẫn làm chủ tài khoản Facebook V.T, không có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng, ông T. đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; lợi dụng vụ việc 2 đồng chí công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân nên đã ra mức xử phạt như trên. Việc xử phạt dựa vào Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13-11-2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng, liên quan đến việc 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe, trên mạng xã hội xuất hiện một số trường hợp đăng tải thông tin phiến diện, cổ súy hoạt động đua xe trái phép. Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tập hợp danh sách các trường hợp sai phạm và sẽ xử lý trong thời gian tới.

Bị phạt vì nói "bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng nhiễm Covid-19" Ngày 25-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã mời bà Đ.T.T(SN 1984, trú tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Bà Đ.T.K.C (SN 1984, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Cụ thể, bà Đ.T.K.C và bà Đ.TT đăng lên nhóm Zalo (38 thành viên) và nhóm Messenger (24 thành viên) cho rằng một bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng trong lúc cấp cứu cho một bệnh nhân dương tính Covid-19 đã bị lây nhiễm. Thông tin trên trên hoàn toàn sai sự thật. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra phạt vi phạm hành chính đối 2 người trên, mỗi người 12,5 triệu đồng.

