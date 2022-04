Bị ngăn đưa người yêu về quê, thanh niên đâm thương vong 2 bà cháu

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trí thuộc trường hợp giết 2 người và có tính chất côn đồ.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Trí (22 tuổi), ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 19 năm tù giam về tội giết người sau 3 ngày nghị án.

Bị cáo Phạm Minh Trí nghe tuyên án. Ảnh PĐ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h15 ngày 21-5-2021, Trí cùng người yêu là Võ Thị Hiền (18 tuổi, ngụ phường Mũi Né, TP Phan Thiết), đứng trước cổng chùa Linh Long (Mũi Né) để đón xe khách đi Đồng Tháp.

Do không đồng ý cho Hiền về quê bạn trai nên chị ruột của Hiền là Võ Thị An ra kéo giữ nên giữa hai chị em xảy ra giằng co. An gọi người quen nhờ chở giúp bà nội là cụ Nguyễn Thị Dần (73 tuổi) đến cùng đưa Hiền về nhà. Khi cụ Dần đến, bực tức vì cháu nội không nghe lời nên đánh Hiền.

Lập tức Trí nhảy vào can ngăn và dùng dao bấm trong ba lô đâm chị ruột người yêu là chị Võ Thị An 4 nhát rồi tiếp tục quay sang đâm 1 nhát vào vùng sườn phải cụ Dần. Thời điểm này, xe khách vừa dừng lại nên Trí kéo tay người yêu lên xe nhưng tài xế xe từ chối nổ máy chạy đi.

Bình tĩnh trở lại sau cơn bột phát, Trí cùng với mọi người đón taxi đưa chị An đến Phòng khám Đa khoa Mũi Né cấp cứu nhưng chị An đã tử vong. Riêng cụ Nguyễn Thị Dần được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu, điều trị kịp thời, tỷ lệ tổn thương cơ thể hiện tại là 27%.

Đến 11h cùng ngày, Trí đến Công an phường Mũi Né đầu thú và giao nộp dao bấm là hung khí gây án.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo về trại giam

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trí thuộc trường hợp giết 2 người và có tính chất côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Phạm Minh Trí đã dùng dao tước đoạt mạng sống của chị Võ Thị An và đâm cụ Nguyễn Thị Dần bị thương nặng.

Hành vi của Trí là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Theo người dân địa phương, Phạm Minh Trí mới quen với Võ Thị Hiền vài tuần, do đó khi nghe cháu đi về quê bạn trai, bà nội và chị ruột ngăn cản và gặp nạn.

