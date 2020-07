Vụ bắt tú bà “hot girl” ở Thanh Hóa: Muốn “hành sự” phải… đặt cọc

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi bị bắt quả tang đang điều gái mại dâm cho khách đồng thời chính bản thân mình cũng đang thực hiện hành vi bán dâm, Cao Thị Ninh đã khai nhận sự việc với cơ quan công an.

Cao Thị Ninh tại trụ sở công an.

Ngày 9/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ Cao Thị Ninh (tức Cao “Kiều”, SN 1992, trú phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ đường dây bán dâm do tú bà “hot girl” này cầm đầu.

Sau khi bị bắt quả tang đang điều gái mại dâm cho khách đồng thời chính bản thân mình cũng đang thực hiện hành vi bán dâm, Cao Thị Ninh đã khai nhận sự việc với cơ quan công an.

Theo đó, “hot girl” này khai vào ngày 3/7, anh C. (ở TP. Hà Nội) gọi điện cho Ninh nói ngày mai vào TP.Thanh Hóa cùng với 3 người bạn. C. nhờ Ninh điều giúp 4 cô gái bán dâm để “hành sự”. Ninh đồng ý và bảo C. chuyển tiền đặt cọc trước 10.000.000 đồng, người đàn ông này đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Ninh.

Đến tối ngày 4/7, C. gọi cho Ninh bảo điều gái bán dâm đến khách sạn Phú Hưng để “hành sự”. Lúc này, Ninh gọi điện cho 3 cô gái bán dâm khác là Trang, Thu và Nga để đi “khách”.

3 gái bán dâm được Ninh điều đến khách sạn “hành sự” với khách.

Quá trình đến khách sạn Phú Hưng, Thu, Nga tự đến còn Ninh đón Trang đến khách sạn. Ninh gọi điện thông báo với anh C. đưa Thu và Nga lên phòng để “hành sự” trước. Một lúc sau, Ninh đến khách sạn và nhận thêm 10.000.000 đồng, tổng tiền C. đưa cho Ninh để mua dâm là 20.000.000 đồng.

Sau đó, bản thân tú bà tự mình lên phòng 801, khách sạn Phú Hưng để phục vụ một vị khách trong nhóm của anh C. Khi 2 người đang thực hiện hành vi mua, bán dâm thì bị Cơ quan công an kiểm tra và bắt quả tang.

Qua đấu tranh với 3 gái bán dâm là Nga, Trang và Thu, cơ quan điều tra xác định 3 người này đến bán dâm là do Ninh gọi tới, nếu bán dâm xong thì Ninh sẽ trả cho gái bán dâm 2.000.000 – 3.000.000 đồng/người/lượt, số tiền còn lại Ninh được hưởng. Nếu vụ “làm ăn” này trót lọt, Ninh có thể đút túi ít nhất trên 10 triệu đồng.

“Hot girl” đăng tải những hình ảnh nóng bỏng, cuộc sống hào nhoáng trên facebook cá nhân.

Trên trang facebook cá nhân, Cao Thị Ninh tạo cho mình vỏ bọc của một người hành nghề thẩm mỹ và có nhiều người theo dõi. “Hot girl” này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng, khoe tiền, khoe xe, cuộc sống giàu sang giống như một tiểu thư nhưng ít ai biết, đằng sau sự hào nhoáng ấy là những hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-bat-tu-ba-hot-girl-o-thanh-hoa-muon-hanh-su-phai-dat-coc-5020209714592302.h...Nguồn: http://danviet.vn/vu-bat-tu-ba-hot-girl-o-thanh-hoa-muon-hanh-su-phai-dat-coc-5020209714592302.htm