Bí mật trong phòng karaoke tứ quý 6 có 16 nam nữ lúc rạng sáng

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 22:04 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát hiện tại phòng hát của quán karaoke Sao Đêm có 16 nam, nữ đang thác loạn trong tiếng nhạc mạnh.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Công an TP.Lai Châu vừa phát hiện 16 đối tượng dương tính với ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng thác loạn trong phòng hát đều dương tính với ma túy

Theo Công an tỉnh Lai Châu, khoảng 3h sáng 16/3, Công an TP.Lai Châu nhận được tin báo tại quán Karaoke Sao Đêm thuộc tổ 18, phường Tân Phong, TP.Lai Châu có biểu hiện hoạt động kinh doanh quá giờ. Lãnh đạo Công an thành phố Lai Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Tân Phong kiểm tra hành chính cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng hát 6666 có 16 người gồm 8 nam, 8 nữ đang "bay lắc" theo tiếng nhạc lớn, có dấu hiệu sử dụng ma túy. Tại hiện trường có 1 đĩa sứ, trên mặt đĩa có 1 thẻ nhựa, dưới nền của phòng hát có 1 túi nilon bên trong là tinh thể màu trắng.

16 đối tượng được đưa về trụ sở công an. Qua kiểm tra, tất cả đều có kết quả dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Lai Châu điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bi-mat-trong-phong-karaoke-tu-quy-6-co-16-nam-nu-luc-rang-san...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bi-mat-trong-phong-karaoke-tu-quy-6-co-16-nam-nu-luc-rang-sang-1069396.html