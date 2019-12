Bí mật trong chiếc va ly của cô gái trẻ và 2 thanh niên

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 16:04 PM (GMT+7)

Khi kiểm tra hành chính chiếc xe khách chạy tuyến đường dài, lực lượng chức năng đã phát hiện bí mật ẩn trong chiếc va ly của 1 cô gái trẻ và 2 nam thanh niên.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 55 bánh heroin.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, khoảng 0h30 ngày 19/12, tại tổ 3, phường Xuất Hóa, TP.Bắc Kạn, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính xe ô tô khách BKS 11B- 000.26 của nhà xe Vĩnh Dung đang chạy trên Quốc lộ 3 hướng Hà Nội – Cao Bằng. Lúc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện trong khoang hành lý chiếc xe này 2 va ly bên trong chứa 55 bánh heroin.

Hai va ly chứa số ma túy này thuộc về Già Bá Mài (27 tuổi); Già Bá Xà (20 tuổi); Va Thị Mỵ (19 tuổi, cùng trú tại thôn Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) là hành khách trên chuyến xe này.

Ngay lập tức các đối tượng bị bắt. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Mài khai nhận, được thuê vận chuyển số ma túy ma túy này từ Nghệ An đi Cao Bằng tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng tại Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

