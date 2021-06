Bí mật của nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung lang thang trên phố

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 17:00 PM (GMT+7)

Đang cách ly tập trung do có liên quan đến người về từ vùng dịch Covid-19, Lý Mạnh Thương đã trộm điện thoại và tiền mặt của bạn cùng phòng rồi bắt xe khách xuống Hà Nội.

Ngày 2-6, tin từ Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trốn khỏi khu cách ly y tế, di chuyển từ Lạng Sơn xuống Hà Nội.

Lý Mạnh Thương đã được đưa đi cách ly tập trung

Theo công an, khoảng 17 giờ ngày 1-6, tổ công tác của Công an phường Hạ Đình gồm Thượng úy Đào Trung Hiếu, Trung úy Đặng Tuấn Nam và lực lượng bảo vệ dân phố đang thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống Covid 19 tại khu vực hồ Hạ Đình. Vào thời điểm này, tổ công tác phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn, đang lang thang ở đường ven hồ.

Sau đó, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính thì người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân. Qua đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai tên Lý Mạnh Thương (SN 2002, trú tại xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Ngày 20-5, Thương phải đi cách ly tập trung tại khu cách ly ở tỉnh Lạng Sơn do liên quan đến người đi từ vùng dịch về. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 của Thương đã âm tính.

Tuy nhiên, khoảng 4 giờ sáng 1-6, Thương đã bỏ trốn khỏi khu cách ly, tìm đường ra Quốc lộ bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Đến 17 giờ cùng ngày, thanh niên này lang thang đến hồ Hạ Đình để tìm việc làm thì bị tổ công tác bắt giữ.

Đấu tranh khai thác mở rộng, Lý Mạnh Thương khai trước khi bỏ trốn đã trộm 1 điện thoại di động, hơn 1 triệu đồng của người cùng cách ly. Số tiền Thương đã tiêu xài hết, còn chiếc điện thoại đối tượng giao nộp cho công an.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp trốn cách ly, Công an phường Hạ Đình đã đưa người này đi cách ly tại Trung tâm y tế phường, đồng thời liên hệ Trung tâm y tế Lạng Sơn và Công an huyện Hữu Lũng để phối hợp giải quyết theo quy định.

