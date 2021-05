Hé lộ động cơ của kẻ dùng "thẻ công vụ đặc biệt" giả đòi gặp 5 người Trung Quốc bị cách ly

Thứ Ba, ngày 25/05/2021 10:20 AM (GMT+7)

Vũ Toàn khai được một người đàn ông ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thuê tiếp cận 5 người Trung Quốc, sau đó, Toàn thuê ôtô, trình "thẻ công vụ đặc biệt" giả, tìm cách tiếp cận khu cách ly.

Ngày 24-5, liên quan vụ nhóm người với thẻ "công vụ đặc biệt" giả đòi gặp 5 người Trung Quốc bị cách ly, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu.

Theo đó, Vũ Toàn (41 tuổi), người tự xưng cán bộ Bộ Công an, dùng thẻ "công vụ đặc biệt' giả để đòi gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai đang bị cách ly tại huyện Xuân Lộc, hiện đã khai nhận hành vi của mình.

Vũ Toàn đang bị công an tạm giữ

Theo lời khai của Vũ Toàn, người này được Cao Quốc Nam (66 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) thuê đưa vào trạm y tế xã Xuân Hưng tại huyện Xuân Lộc để gặp một người chị đang bị cách ly phòng, chống Covid-19 tại đây.

Thực hiện ý định, Toàn đã thuê ôtô của hai vợ chồng Đào Văn Bình, Phạm Thị Hồng Vân (cùng 64 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và cùng với cặp vợ chồng này về TP Vũng Tàu đón ông Nam.

Chiều 23-5, cả nhóm đến Trạm y tế xã Xuân Hưng xin vào thăm những người Trung Quốc đang cách ly tại đây nhưng không được cho vào.

Lúc này, Toàn gọi điện cho một người có chức vụ làm công tác an ninh ở Công an huyện Xuân Lộc, xưng mình là cán bộ Cục A03 (Bộ Công an), xin được vào trạm.

Thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an huyện Xuân Lộc lập tức xác minh. Tuy nhiên khi làm việc với công an, Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03, đồng thời xuất trình "thẻ công vụ đặc biệt" mang tên Vũ Văn Toàn với chức vụ chuyên viên kinh tế, "thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược".

Tuy nhiên, sau đó Vũ Toàn đã thừa nhận việc sử dụng "thẻ công vụ đặc biệt" giả.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 23-5, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt một nghi phạm dùng "thẻ công vụ đặc biệt" giả để tiếp cận với 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly tại tỉnh này.

"Thẻ công vụ đặc biệt" giả mà Vũ Toàn sử dụng

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm gồm 4 người: Vũ Toàn (45 tuổi), Đào Văn Bình (64 tuổi), Phạm Thị Hồng Vân (64 tuổi, vợ ông Bình), Cao Quốc Nam (66 tuổi) đi ôtô đến khu cách ly y tế ở huyện Xuân Lộc. Tại đây Vũ Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 "thẻ công vụ đặc biệt" có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác là "tổ Công tác đặc biệt", "cố vấn Ban chiến lược"; sau đó yêu cầu được tiếp cận với 5 người Trung Quốc đang cách ly trong khu cách ly tại đây.

Thấy biểu hiện nghi vấn, ngay sau đó công an đã mời Vũ Toàn về Công an huyện Xuân Lộc để làm rõ. Ngay sau đó, công an đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Toàn để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

5 người Trung Quốc liên quan trong vụ việc là những người được phát hiện nhập cảnh trái phép trốn trên xe khách 98B-02763 đi từ tỉnh Bắc Giang vào qua tỉnh Đồng Nai đã bị phát hiện vào chiều 17-5.

