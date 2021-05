Bi kịch sau những vụ án mạng vì tình

Có nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn nhưng khi đã vướng vào tình cảm thì dường như con tim đã lấn át lý trí những người trong cuộc không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình. Bi kịch để lại thật đau lòng…

Tháng 4/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án giết người bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Đây chỉ là một trong các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua…

Nghi vợ ngoại tình, chồng xuống tay đâm trọng thương hai người

Trước khi nên nghĩa vợ chồng vào năm 2014, Hứa Ngọc Long (SN 1988, HKTT tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và chị Lương Thị Minh Tâm (SN 1993, HKTT tại phường Minh Tân, TPYên Bái, Yên Bái) đã từng một lần đổ vỡ. Họ đã có với nhau một đứa con chung...

Sau khi kết hôn, Long và Tâm thuê căn nhà tại số 298, đường Quang Trung, thuộc tổ 2, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái vừa làm nơi ở, vừa là tiệm bán hàng tạp hóa. Cuộc sống cơm áo gạo tiền với những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống khiến một lần nữa cuộc hôn nhân của cặp "rổ rá cạp lại" đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ.

Đến tháng 9/2020, Long và chị Tâm sống ly thân với nhau. Long vẫn ở tại nhà số 298, đường Quang Trung, còn Tâm chuyển về ở cùng mẹ đẻ tại tổ 3, phường Minh Tân, TP Yên Bái nhưng hằng ngày Tâm vẫn đến nhà số 298, đường Quang Trung để bán hàng. Do nghi ngờ chị Tâm có quan hệ bất chính với người khác trong thời gian ly thân nên Long nảy sinh ý định bắt quả tang Tâm…

Ngày 18/12/2020, Long ra khỏi nhà. Sau đó, đến khoảng 10h ngày 21/12/2020, đối tượng bí mật đột nhập vào nhà của mình, mang theo một con dao nhọn rồi nằm ở trên tầng 2 để rình chị Tâm. Sáng 21/12/2020, chị Tâm và anh Trần Văn T (SN 1990, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến nhà số 298 đường Quang Trung để bán hàng.

Khoảng 19h45' cùng ngày, khi Tâm và anh T đang cùng nhau xếp hàng hoá tại phòng khách tầng một thì Long đi xuống và nấp ở phía sau kệ hàng giáp chân cầu thang đợi cơ hội để tấn công.

Khi T đi đến gần thì Long lao ra đâm anh T. Theo phản xạ, anh T vung tay trái lên đỡ nên bị đâm trúng vào bắp tay rồi bỏ chạy xuống bếp. Nhưng lúc này, Long điên loạn trong cơn ghen mù quáng tiếp tục dùng hung khí mang theo đâm trọng thương chị Tâm. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 20/TgT ngày 28/12/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái, xác định Trần Văn T bị tổn hại 5% sức khoẻ; chị Tâm bị tổn hại 49% sức khoẻ.

Trước đó, cũng vì ngoại tình, muốn được chung sống với người tình, Đinh Thị Sa (SN 1986, cùng trú tại thôn Rẻ 1, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cũng trở thành kẻ giết người. Trong vụ án này, anh Hoàng Văn Bình (SN 1973) đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng nỗi đau về tinh thần sẽ mãi ám ảnh anh.

Được biết, Sa và anh Bình kết hôn với nhau từ năm 2003 và đã có 2 con chung. Trong sinh sống, vợ chồng Sa và anh Bình thường xảy ra mâu thuẫn do Sa có quan hệ bất chính với anh Hoàng Đình Huân (SN 1986, trú tại thôn Rẻ 1, xã Bình Thuận) là em trai của anh Bình từ khoảng 3 năm nay. Mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này đã bị gia đình của hai bên kịch liệt phản đối nhưng cả Sa và Huân vẫn lao vào nhau như thiêu thân.

Đỉnh cao của sự việc này là Sa đã cùng với anh Huân bỏ nhà đi làm ăn xa với nhau. Để được sống bên người tình, Sa đã nảy sinh ý định giết anh Bình để có thể được chung sống với anh Huân.

Ngày 7/12/2020, Sa đến cửa hàng bán thuốc y tế của anh Nguyễn Quang Khiêm (SN 1980, trú tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn) mua 1 vỉ thuốc ngủ. Sau đó, đối tượng tiếp tục đến đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật của chị Vũ Thị May (SN 1976, trú tại thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận) mua 2 chai thuốc trừ cỏ nhãn hiệu OWEN mang về giấu ở phía sau nhà để chờ khi nào có cơ hội sẽ đầu độc anh Bình.

Khoảng 18h30 ngày 11/12/2020, sau khi ăn cơm xong, Sa đưa cho anh Bình 4 viên thuốc ngủ và nói dối là thuốc bổ để anh Bình uống nhằm mục đích giết anh Bình. Để tạo lòng tin cho người chồng, Sa cũng uống 2 viên (khi mua thuốc Sa được hướng dẫn khi mất ngủ thì uống 2 viên nên Sa nghĩ nếu uống 2 viên sẽ không chết còn nếu uống quá liều thì sẽ làm chết người).

Khoảng 15 phút sau, thấy anh Bình vẫn không chết, Sa đã lấy một cốc bằng nhựa, đổ đường ăn, thuốc trừ cỏ vào nước uống (nấu bằng lá cây) và hòa lẫn với nhau rồi đưa cho anh Bình uống. Khi đưa thuốc cho anh Bình, Sa nói dối là "Nước C sủi, pha với lá cơm kìa". Anh Bình uống một ngụm thấy có vị đắng nên không uống nữa.

Vì sợ bị phát hiện, Sa đã đổ số nước còn lại trong cốc đi và cho cốc cùng thuốc ngủ còn lại vào bếp đốt; số thuốc diệt cỏ còn lại trong lọ, đối tượng mang đổ ra vườn, cất giấu vỏ lọ thuốc ở bụi chuối gần nhà. Do thấy đau bụng, buồn nôn nên anh Bình đã chạy ra ngoài nôn, rồi đi sang lán nhà ông Hoàng Văn Tuyến. Khi đến nơi, anh Bình nhờ ông Tuyến cứu rồi nói rằng bị Sa cho uống thuốc sâu… Cùng lúc này, Sa cũng chạy sang lán nhà ông Tuyến và cùng ông Tuyến đưa anh Bình đến Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn để cấp cứu và điều trị.

Do nghi ngờ Đinh Thị Sa đã pha thuốc sâu cho anh Bình uống nên 9h50' ngày 16/12/2020, chị Hoàng Thị Mười (SN1976, trú tại thôn Re 1, xã Bình Thuận) là em gái của anh Bình đã đến Công an xã Bình Thuận tố giác và yêu cầu làm rõ. 16h30' cùng ngày, Sa đã đến Công an xã Bình Thuận đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình…

Nỗi đau những người ở lại

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Thực tế cho thấy, khi vợ hoặc chồng ngoại tình thì họđều làm tổn thương người còn lại. Trong vụ án này, hai người đàn ông, một là bị hại, một là bị can trong vụ án nhưng đều xuất phát từ một nguyên nhân giống nhau là mâu thuẫn tình cảm… Một người vì ghen tuông mù quáng không kiềm chế được hành động của mình mà phạm tội giết người; người còn lại bị vợ cắm sừng, không giải quyết dứt điểm mâu thuẫn tình cảm đã trở thành nạn nhân của vụ án giết người. Quan trọng là cách giải quyết nào đừng để mọi thứ đi quá giới hạn thì hậu quả để lại vẫn là những đứa trẻ có bố thì không có mẹ và ngược lại.

