Bi kịch của cô hoa khôi lọt vào “mắt xanh” đại gia: Sự thật sau hơn 2 thập kỷ

Thứ Ba, ngày 23/03/2021 04:00 AM (GMT+7)

Tháng 9/2010, một trong những phiên tòa được người dân mong đợi nhất trong suốt 25 năm cuối cùng đã diễn ra. Vị doanh nhân giàu có bị xét xử với cáo buộc là hung thủ duy nhất gây ra cái chết của cô gái xinh đẹp năm xưa.

Là một cô gái xinh đẹp và từng đạt danh hiệu cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp, Jackie Johns được nhiều người biết đến, trong đó có không ít đàn ông say mê vẻ đẹp của cô, những người mang đến cho Jackie không ít khó chịu. Và rồi không chỉ dừng lại ở sự phiền toái, sắc đẹp ấy còn khiến cuộc đời cô gặp bi kịch thảm khốc khi một trong số kẻ hâm mộ cô không thể chiếm được cảm tình của người đẹp.

Gerald Carnahan bị đưa ra xét xử.

Tội ác sáng tỏ

Dù nghi ngờ Gerald Carnahan có liên quan tới cái chết của cô gái xinh đẹp Jackie Johns nhưng cảnh sát không có bằng chứng. Vụ án cũng từ đó gặp bế tắc trong nhiều năm.

Tới năm 1993, Gerald phải đối mặt với công lý khi khống chế và cố gắng ép một cô gái 18 tuổi lên ôtô giữa nơi đường phố đông đúc ở thành phố Springfield. Sau sự việc này, Gerald bị kết án về tội âm mưu bắt cóc nhưng chỉ bị phạt hai năm tù.

Những năm sau đó, vài lần Gerald bị bắt giữ vì những tội danh nhỏ lẻ khác nhưng một công tố viên cho biết vì Gerald là người giàu có, xuất thân trong gia đình danh tiếng nên có khả năng thuê được những luật sư bào chữa tốt nhất.

Nhưng rồi, vận may của Gerald cuối cùng cũng kết thúc. Năm 2006, các nhà điều tra quyết định mở lại vụ án mạng của Jackie Johns. Lúc này, sự phát triển của công nghệ ADN cho phép cảnh sát có thể giải quyết được không ít vụ án đã nhiều năm không tìm được hung thủ. Cái chết của Jackie là một trong những trường hợp như vậy.

Và không nằm ngoài dự đoán của họ, kết quả so sánh mẫu tinh trùng lạ từ người nạn nhân Jackie Johns năm xưa với ADN của Gerald đã cho kết quả trùng khớp. Cuối cùng, cảnh sát cũng có trong tay chứng cứ vững chắc để buộc tội Gerald. Người đàn ông này bị khởi tố về tội Giết người và Hiếp dâm vào năm 2007, 22 năm kể từ khi xảy ra vụ án mạng.

Phiên tòa được mong chờ

Tháng 9/2010, một trong những phiên tòa giết người được mong đợi nhất ở bang Missouri trong 1/4 thế kỷ cuối cùng đã diễn ra. Gerald bị xét xử với cáo buộc là hung thủ duy nhất gây ra cái chết của Jackie Jones.

Công tố viên cáo buộc Gerald do say mê Jackie nên đã kiên trì tán tỉnh nhưng đều bị từ chối. Do không thể chiếm được cảm tình của người đẹp, Gerald nổi giận và nảy sinh ý định trả thù.

Theo công tố viên, tối hôm ấy, Gerald lái xe bám theo khi nạn nhân vừa làm xong ca tối. Tới chỗ vắng vẻ, hắn dùng chiếc kích nâng xe để tấn công và hãm hiếp Jackie, sau đó vứt thi thể cô xuống hồ nước phi tang.

Tại tòa, công tố viên trình bày chứng cứ ADN và lời khai của các nhân chứng về việc nhìn thấy chiếc xe đặc trưng của Gerald gần hiện trường. Chứng cứ ngoại phạm của Gerald cũng không còn đáng tin cậy vì con gái của hắn thừa nhận có thể đã nhớ nhầm, bố mình có khả năng đã rời nhà vào tối hôm ấy.

Gerald bị kết tội Hiếp dâm và Giết người cấp độ I . Hắn bị tuyên phạt hai án tù chung thân không ân xá.

Sau đó, Gerald đệ đơn kháng cáo yêu cầu tái thẩm khi cho rằng luật sư bào chữa của mình lúc đó đã sai sót khi không phỏng vấn một số nhân chứng. Tuy nhiên, kháng cáo này đã bị tòa án bác bỏ và tuyên y án.

