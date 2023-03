Bi hài từ nạn nhân trở thành bị cáo

Lĩnh án chỉ vì đi đòi tiền của chính mình

Mới đây Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử một vụ án khá hy hữu. Điều đáng chú ý trong vụ án này là hai bị hại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản - do thiếu hiểu biết về pháp luật - đã biến mình thành bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản. Hơn thế, bị cáo Mai Thị Lan Duyên còn đưa cả em ruột lẫn em họ vào vòng lao lý. Đồng phạm với Duyên - cũng là một bị hại khác - là Nguyễn Đức Huy (SN 1997 thường trú tại Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhóm đối tượng Duyên, Huy, Phước, Ánh tại phiên tòa

Theo tài liệu từ cơ quan tố tụng, Mai Thị Lan Duyên, Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Linh Thùy (SN 1994 thường trú tại phố Yên Hòa, phường Yên Hòa quận Cầu Giấy, Hà Nội) từng có thời gian chơi với nhau khá thân thiết. Vốn đều là fan cuồng của nhạc Hàn, nhiều năm trước Duyên đã lập ra một blog chuyên về nhóm nhạc BTS (là nhóm nhạc nổi đình nổi đám của Hàn Quốc, ở Việt Nam có hàng ngàn fan hâm mộ). Qua blog này mà Thùy quen và trở nên thân thiết như chị em với Duyên.

Dù bằng tuổi nhau song Nguyễn Linh Thùy đã kịp có một đời chồng và ba đứa con nhỏ. Còn Duyên thì vẫn sống cô đơn và nhởn nhơ vô lo, vô nghĩ. Biết gia đình Duyên có điều kiện đồng thời cũng biết Duyên khá ngây thơ và tin người nên Thùy đã lập mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn thân.

Thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, Thùy thuê một căn hộ thuộc một chung cư cao cấp trên phố Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) rồi rủ Duyên đến ở cùng với mình. Tiếp đó Thùy nói với Duyên rằng mình là nhân viên phát triển thị trường của công ty HYBE (một công ty giải trí lớn của Hàn Quốc) lại có quan hệ rộng quen biết với nhiều nhân viên phục trang cũng như quản lý của nhóm nhạc BTS nên có thể mua được quần áo, phụ kiện, gấu bông... của nhóm nhạc BTS cho Duyên với giá rẻ và đúng theo sở thích của bạn.

Để khiến cho Duyên tin tưởng Thùy đã lên mạng tải các hình ảnh phụ kiện như quà tặng, quần áo, gấu bông... của nhóm nhạc BTS và gửi cho Duyên kèm theo giá tiền của từng sản phẩm. Không một chút nghi ngờ Duyên đã nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Thùy với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra Thùy còn nói với Duyên rằng Thùy đang đầu tư cổ phiếu của công ty HYBE, có nhiều thông tin mật của nội bộ công ty và biết được giá cổ phiếu của công ty tăng chóng mặt. Nếu đầu tư thì sẽ đạt lãi suất 200-300% và cam kết trong vòng một tuần sẽ hoàn trả cả gốc và lãi. Để cho Duyên tin tưởng Thùy ngồi trước mặt Duyên và gọi điện thoại báo lãi cổ phiếu cho một số bạn bè của Thùy và rủ Duyên cùng đầu tư cổ phiếu của công HYBE.

Tin sái cổ lời của người bạn cùng phòng, Duyên đã chuyển cho Thùy 10 triệu đồng để đầu tư cổ phiếu. Sau hơn một tuần Thùy báo cho Duyên số tiền đầu tư cả gốc và lãi đã được 220 triệu đồng. Duyên bảo Thùy nếu được giá thì bán đi thu tiền về. Sau đó Thuỳ thông báo cho Duyên đã bán hết cổ phiếu tiền đã về tài khoản nhưng lại bị... kiểm toán và đóng băng (!?) chưa đổi sang tiền Việt để rút về được.

Khi mà phi vụ cổ phiếu vẫn còn chưa ngã ngũ Thùy tiếp tục nói dối với Duyên rằng Thùy có mẹ là Lê Thị Hồng Mậu là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn X.M có rất nhiều bất động sản. Với vị trí ấy mẹ Thùy có thể mua được nhà giá rẻ tại một chung cư cao cấp trên đường Phạm Hùng. Chỉ cần đặt cọc 100 triều đồng số còn lại sẽ trả dần từng đợt và chỉ cần sau một tuần đặt cọc sẽ có sổ hồng và sang tên. Tin lời Thùy, Duyên đồng ý mua và chuyển cho Thùy 100 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này khi đã tạo được lòng tin của Duyên mỗi khi cần tiền chi tiêu cá nhân Thùy tiếp tục nói dối khi thì mẹ ốm lúc thì con ốm, rồi thẻ ngân hàng bị khóa hoặc cần tiền để giải quyết việc công ty đóng thuế nhà đất… Thùy đã vay của Duyên tổng cộng 90 triệu đồng nữa. Khi Duyên đòi lại tiền và hỏi về số tài sản đã nhờ mua Thùy nói dối và đưa ra nhiều lý do như hàng đang ở nhà thuê tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy nhưng do bận việc và nhiều đồ nên chưa mang được cho Duyên. Hoặc do mẹ Thùy dùng danh nghĩa cá nhân sử dụng tiền của tập đoàn X.M để mua căn hộ dưới tên Duyên nhưng Duyên không có quan hệ huyết thống hay làm ăn kinh doanh gì với mẹ con Thùy nên chưa lấy được sổ hồng ra được.

Sau nhiều lần không đòi được tiền Duyên nghi ngờ Thùy và tự tìm hiểu thì phát hiện mẹ Thùy là bà Lê Thị Hồng Mậu không phải là lãnh đạo của tập đoàn X.M. Còn Thùy là người không nghề nghiệp, không làm việc tại công ty HYBE và cũng không mua đồ dùng phụ kiện của ban nhạc BTS cho Duyên; không đầu tư mua cổ phiếu tại công ty HYBE và cũng không đặt mua căn hộ cao cấp nốt. Duyên đã sử dụng số tiền vay của Thùy để chi tiêu cá nhân hết. Phát hiện ra điều này Duyên rất tức giận và yêu cầu Thùy chốt lại số tiền đang nợ Duyên là hơn 600 triệu đồng.

Nguyễn Đức Huy quen Thùy thông qua Duyên. Do muốn chiếm đoạt tiền của Huy nên Thùy đã bịa ra là bản thân đang làm nhân viên phát triển thị trường của công ty Xhome. Mỗi khi cần tiền Duyên lại đưa ra lý do như để giải quyết công việc ở công ty; hoặc chữa bệnh cho mẹ, cho con Thùy bị ốm; hoặc anh trai bị chết... để Huy tin tưởng đưa tiền cho Thùy vay mỗi lần từ 1-5 triệu đồng. Lần vay nhiều nhất là 15 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Huy cho Thùy vay gần 80 triệu đồng. Sau nhiều lần Huy nhắn tin hoặc gặp mặt trực tiếp để đòi song Thùy vẫn không trả và tìm lý do để trì hoãn. Huy tìm hiểu và được biết Thùy không phải là nhân viên của công ty Xhome và không có người anh đã chết nên Huy rất bức xúc.

Khi biết Duyên cũng bị Thùy lừa một số tiền lớn Huy đã rủ Duyên cùng đi đến nhà của Thùy tại phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy) để đòi. Sau một vài lần đến nhà Thùy để đòi nợ song không có kết quả Duyên nghĩ phải dùng "biện pháp mạnh". Duyên đã rủ em trai và em họ là Mai Đình Phước và Mai Ngọc Ánh cùng đến nhà Thùy để đòi tiền.

Duyên và Huy đã dùng nhiều lời nói hành động để gây sức ép bắt Thùy phải trả tiền, như yêu cầu Thùy phải bán thận hoặc bán con để trả nợ. Yêu cầu bà Mậu phải viết giấy trả nợ thay cho Thùy... Khi Thùy và bà Mậu không đồng ý, Huy đã bảo Phước đi mua băng dính về rồi trói hai tay của Thùy. Thùy khóc lóc van xin nhưng Huy không đồng ý, yêu cầu Thùy nói với bà Mậu cho Thùy mang sổ đỏ nhà đất đi cắm để trả nợ cho Huy và Duyên. Bà Mậu không đồng ý thì Huy tiếp tục dùng băng dính trói hai chân của Thùy lại. Bà Mẫu chạy ra cửa hô to kêu cứu. Lúc này có một số người hàng xóm đã gọi cho lực lượng công an đến giải quyết.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc tại phường Yên Hòa, cơ quan công an đã đưa cả nhóm về trụ sở để giải quyết. Qua qua trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Thùy và "Cướp tài sản" đối với nhóm Duyên, Huy, Phước và Ánh.

Đừng tự biến mình thành tội phạm vì thiếu hiểu biết

Hai anh em Dũng, Hùng phải trả giá cho hành vi bắt người trái pháp luật bằng nhiều tháng tù giam

Trung tá Nguyễn Đức Bình, nguyên điều tra viên Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội chia sẻ với chúng tôi, đơn vị anh đã từng thụ lý một số vụ án có tính chất tương tự. Đơn cử vụ nữ doanh nhân người Việt Nam do bức xúc vì bị một đối tượng người Việt mang quốc tịch Nhật Bản chiếm đoạt tiền xuất khẩu lao động nên đã thuê một nhóm "đầu gấu" đến bắt trói ông ta. Nhóm này đã giữ người đàn ông trong một ngày, và ép ông ta phải chuyển khoản tiền vào một tài khoản khác rồi mới thả cho đi. Người đàn ông sau đó đã tố cáo với cơ quan công an. Và hậu quả là nữ doanh nhân cùng ba đồng phạm đã phải nhận bản án nhiều năm tù về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hay như vụ nhóm đối tượng Đặng Hoàng Anh, Ngô Thị Lan Hương, Nguyễn Sỹ Bắc đã dùng ảnh "nóng" của chị Đ.M.L (SN 1995, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) để ép chị này phải trả số tiền hơn 2 tỷ đồng mà Hoàng Anh đã cho chị L. vay. Chị L. đã trả cho Hoàng Anh hơn 1 tỷ đồng, song cũng làm đơn tố cáo các đối tượng ra cơ quan công an. Và nhóm Hoàng Anh, Hương, Bắc đã bị cơ quan công an xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, khi hai anh em Trương Tiến Dũng (SN 1984) và Trương Tiến Hùng (SN 1991) cùng trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa đã có hành vi lôi kéo, đánh và ép con nợ (là anh Lê Văn Dũng) lên xe máy đi cùng ra quán nước để nói chuyện về chuyện nợ nần. Và từ chỗ là bị hại, Dũng và Hùng đã trở thành bị cáo vì tội "Bắt người trái pháp luật", phải trả giá bằng bản án nhiều tháng tù giam.

Nguyễn Trường Quân (áo trắng đứng giữa) bị khởi tố vì hành vi "Bắt người trái pháp luật"

Tại tỉnh Lào Cai, Nguyễn Trường Quân (SN 1992 trú tại TP Lào Cai) cho anh T.N.H. (SN 1998 trú tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai) vay tiền song anh H. không trả. Bức xúc, Quân đã đe dọa, ép vợ chồng anh H. vào phòng ngủ của Quân để đánh đập và bắt hai nạn nhân phải ký cam kết trả tiền đúng hạn rồi mới thả về. Kết cục, Quân đã bị xử lý hình sự về hành vi "Bắt người trái pháp luật".

Cũng theo trung tá Bình, khi xử lý các vụ việc, tình huống xảy ra trong cuộc sống như: mâu thuẫn khi vay nợ, bắt được đối tượng trộm cắp tài sản... một số người dân thường cho rằng mình có quyền "tự xử" tùy ý đối với đối tượng. Họ không ngờ rằng những hành động như: dọa dẫm, ép buộc hoặc giữ trái phép con nợ trong nhiều giờ... có thể khiến họ phải trả giá rất đắt.

Nếu nhận thức về pháp luật tốt hơn, và có nếu có kiến thức hơn, bị hại hoàn toàn có thể thu thập bằng chứng rồi làm đơn tố cáo đối tượng ra Cơ quan công an. Khi đó, việc nợ nần có thể được giải quyết, và bản thân cũng không bị sa vào vòng lao lý. Đây có lẽ là những bài học đắt giá cho những ai muốn "ngồi trên pháp luật".

