Bi hài hoàn cảnh gây án của gã trai ngoại quốc ở TP.HCM

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Không ít bị cáo ngoại quốc viện cớ dịch bệnh COVID-19, bệnh tật, thất nghiệp, thậm chí quên khai báo hải quan sau khi phạm tội ở Việt Nam

Trộm đồ trong tiệm spa, đổ thừa… COVID-19

Tại TAND TP.HCM, bị cáo Adam Michael Nowicki (SN 1984, quốc tịch Anh) chịu án 6 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Lý do phạm tội bị cáo ngoại quốc đưa ra khi đối mặt án tù khiến nhiều người phì cười!

Chiều 8-3-2020, Adam Michael Nowicki đến một tiệm Spa trên đường Bùi Viện (quận 1, TP.HCM). Tại đây, thanh niên này nhìn thấy điện thoại iPhone 11 (của nhân viên tiệm Spa) ở ghế. Không thấy ai để ý, Adam cầm luôn chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn khách hàng vội vã bỏ về, nữ nhân viên chạy lại ghế kiểm tra thì phát hiện chiếc điện thoại "không cánh mà bay nên lập tức đuổi theo, tri hô. Người dân thấy vậy liền đuổi bắt kẻ trộm, giao công an xử lý.

Tại tòa, bị cáo người Anh khai nhận bị cáo làm giáo viên dạy tiếng Anh ở TP.HCM. Dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến bị cáo lâm cảnh mất việc. Suốt quá trình xét xử, bị cáo quanh co, đổ lỗi hoàn cảnh dịch bệnh. Bị cáo còn cho rằng bản thân mắc chứng bệnh thần kinh từ khi 18 tuổi. Về lý do trộm cắp, bị cáo biện minh do tâm lý thất thường, dịch bệnh COVID-19 làm bị cáo hoảng loạn, lo lắng. Vì vậy, bị cáo mất kiểm soát rồi gây ra hành vi sai trái (?!).

Viện cớ thất nghiệp, John David Ablett (ảnh) đi cướp cửa hàng tiện lợi

Cướp 2,6 triệu đồng vì… thất nghiệp

John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 8-2019. Người đàn ông ngoại quốc đi du lịch nhiều nơi, không có chỗ cư trú ổn định.

Đến đầu năm 2020, John David Ablett cư ngụ ở quận 1, TP.HCM. Khuya 9-2, Ablett đi bộ đến cửa hàng tiện lợi Circle K (trên đường Nguyễn Trãi, quận 1) giả vờ mua đồ. Vào cửa hàng, Ablett bất ngờ rút dao đe dọa nữ nhân viên, yêu cầu mở két đựng tiền. Ông ta lấy trong két hơn 2,6 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, công an địa phương lập tức truy đuổi, vây bắt kẻ cướp tài sản.

Ra tòa, bị cáo John David Ablett trình bày mới đầu, bị cáo chỉ muốn vào cửa hàng tiện lợi mua bia. Tuy nhiên, bị cáo nảy sinh ý định cướp ngay sau đó.

"Tôi thất nghiệp mấy tháng nay nên không còn tiền. Vì vậy, tôi mới muốn cướp một ít tiền. Hành động tôi gây ra là không thể chấp nhận" – bị cáo trần tình.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM phạt John David Ablett 5 năm tù giam về tội "Cướp tài sản".

Quên… khai báo hải quan!

Vướng tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ở Việt Nam, Zimmy Gunawan (SN 1984, quốc tịch Indonesia) phải nộp phạt 150 triệu đồng.

Bị cáo Zimmy Gunawan (trái) ra tòa về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"

Cùng đó, tòa án tuyên bố tịch thu 14.600 USD, đây là số ngoại tệ thanh niên người Indonesia mang theo khi làm thủ tục xuất cảnh từ Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tại tòa, Zimmy Gunawan thừa nhận bản thân biết pháp luật Việt Nam bắt buộc hành khách khai báo nếu mang theo ngoại tệ vượt quá 5.000 USD khi xuất, nhập cảnh. Dù vậy, nam thanh niên mang quốc tịch Indonesia đã… "quên khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh".

HĐXX kết luận Zimmy Gunawan không khai báo hải quan số ngoại tệ mang theo là 14.600 USD, vượt định mức cho phép là 9.600 USD. Hành vi trên cấu thành tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo hồ sơ, Zimmy Gunawan nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2010. Đến năm 2015, anh ta kết hôn ở TP.HCM. Ngày 28-10-2019, Zimmy Gunawan mang theo 5.000 USD nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích thăm gia đình vợ. Thời gian này, y có tham gia đánh bài, sang Campuchia thăm bạn bè.

Sáng 3-11-2019, Zimmy Gunawan làm thủ tục xuất cảnh đi Indonesia từ Sân bay Tân Sơn Nhất. Đến khu vực soi chiếu hành lý xách tay, công chức hải quan sân bay phát hiện trong hành lý hành khách người Indonesia mang theo có 14.600 USD. Số ngoại tệ trên vượt quá mức quy định (9.600 USD). Vì vậy, cơ quan hải quan lập biên bản và chuyển toàn bộ vụ việc lên Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2019, Zimmy Gunawan đã làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại Việt Nam tổng cộng đến 343 lượt.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-hai-hoan-canh-gay-an-cua-ga-trai-ngoai-quoc-o-tp-hcm-20210204163...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-hai-hoan-canh-gay-an-cua-ga-trai-ngoai-quoc-o-tp-hcm-20210204163734373.htm