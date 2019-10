Hi hữu cướp xong đem tiền trả lại cho bị hại, xin đừng báo công an

Thứ Ba, ngày 08/10/2019 21:00 PM (GMT+7)

Sau một đêm suy nghĩ lại, Ba thấy số tiền cướp được quá ít nên mang đi trả lại cho bị hại và xin đừng báo công an.

Ngày 8-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hoàng Ba (SN 1990; ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Diễm (ngụ cùng xã với Ba) và Nguyễn Thị Khôn (ngụ xã Tây Yên A, huyện An Biên).

Chắc do thấy gia đình chị Diễm quá nghèo nên tên cướp mới đem tiền trả lại. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào một đêm giữa tháng 4-2019, lợi dụng lúc gia đình chị Diễm đang ngủ say, cửa nhà chỉ khép hờ không khóa, Ba lẻn vào bên trong trộm 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát. Thấy đi trộm quá dễ dàng, Ba bịt mặt đến nhà chị này để trộm tiếp. Khi đến nơi, Ba thấy chị Diễm đang ở nhà với đứa con nhỏ. Dù thấy chị Diễm đang ngủ nhưng do sợ bị phát hiện nên Ba ra sau bếp lấy 1 con dao, kề sát vào cổ chị Diễm khống chế cướp được hơn 300.000 đồng trong túi áo. Đến khoảng 8 giờ hôm sau, Ba đến nhà chị Diễm trả lại số tiền đã cướp và yêu cầu chị này không được trình báo công an. Vì lo sợ trả thù nên chị Diễm đồng ý.

Còn đây là chân dung tên cướp lạ đời. Ảnh: Hiền Đệ

Đến khoảng 1 giờ sáng, ngày 5-9, Ba đi ngang nhà chị Khôn thì phát hiện cả nhà chị này đang ngủ say nhưng lại không khóa cửa (nhà không có đàn ông). Lòng tham nổi lên, Ba liền lẻn vào trong lấy trộm 1 chiếc máy tính bảng. Sau đó, Ba thấy chiếc điện thoại của chị Khôn để trong mùng nên định ra tay lấy luôn nhưng bị phát hiện. Ba liền rút dao kề cổ, khống chế chị Khôn cướp thêm 500.000 đồng và đôi bông tai vàng loại 18K nhưng bị công an bắt giữ sau đó.