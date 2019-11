Bị đưa hình ảnh lên facebook, "đạo tặc" ra công an đầu thú

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Ngày 21-11, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tiếp tục lấy lời khai đối tượng Trịnh Duy Hoàng (SN 1982, trú Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà Y.Th. (SN 1986, trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đang điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã không may bị kẻ gian lấy trộm một ví tiền, bên trong có 13 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Đây là số tiền rất lớn mà bà Y.Th. gom góp để đi chữa bệnh. Việc mất ví tiền của bà Y.Th được camera an ninh ghi lại và sau đó được đưa lên mạng xã hội.

Hành vi lấy trộm tiền của đối tượng Hoàng được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Đối tượng Hoàng cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Quá trình xác minh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Kon Tum xác định Hoàng là đối tượng nghi vấn. Qua vận động, thuyết phục của người nhà, ngày 18-11, đối tượng Hoàng đã đến Công an TP Kon Tum để đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp ví tiền của bà Y.Th. và 2 điện thoại di động khác. Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum đã thu giữ toàn bộ số tài sản trên.

